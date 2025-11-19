PV5, il primo van completamente elettrico di Kia, si aggiudica il titolo 2026 di "International Van of the Year"

Debutto e vittoria: il primo van completamente elettrico di Kia, PV5, conquista il più prestigioso riconoscimento riservato ai veicoli commerciali leggeri, LCVs

Votato da una giuria composta da giornalisti specializzati in rappresentanza di 26 Paesi, PV5 è stato insignito del riconoscimento '2026 International Van of the Year'

PV5 Cargo Long ha anche dimostrato la sua concreta fruibilità nel mondo reale segnando il GUINNESS WORLD RECORDS™ per la maggiore distanza percorsa da un furgone elettrico a pieno carico con un singolo rifornimento di energia

FRANKFURT, Germany and LYON, France, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- PV5, primo furgone a trazione completamente elettrica di Kia si è aggiudicato il titolo di "International Van of the Year 2026" (IVOTY), segnando una prima storica affermazione non solo per Kia ma anche per un produttore coreano. Il premio è stato assegnato a Lione, in Francia, il 19 novembre al Gala degli IVOTY, nel corso della rassegna SOLUTRANS 2025, come risultato del voto della giuria composta da importanti giornalisti specializzati del settore dei veicoli commerciali in rappresentanza di 26 Paesi.

Kia PV5 - 2026 International Van of the Year

"Congratulazioni a Kia per aver vinto la 34° edizione del prestigioso premio International Van of the Year" ha dichiarato Jarlath Sweeney, Chairman del comitato che assegna il premio. "Il PV5 totalmente elettrico stabilisce nuovi benchmark nel settore dei veicoli commerciali leggeri per innovazione, efficienza e capacità a 360°. Combina performance a zero-emissioni con un'estrema versatilità e funzionalità, ridefinendo le aspettative su cosa si possa pretendere oggi da un van moderno. Kia è da tempo conosciuta per le sue vetture pluri-premiate, ora anche la divisione dedicata ai veicoli commerciali si sta distinguendo con un impatto altrettanto significativo."

PV5 è stato inserito nella rosa dei candidati insieme ad altri sei modelli usciti sul mercato nel 2025, tra cui altri due furgoni elettrici, a sottolineare la crescente importanza dell'elettrificazione in questo settore, sempre più indirizzato a premere l'acceleratore verso un futuro più sostenibile.

Marc Hedrich, President & CEO di Kia Europe ha affermato: "Vincere il titolo di International Van of the Year è un grande onore e un riconoscimento significativo da parte di alcuni dei giornalisti più autorevoli del settore, anche perché i primi veicoli stanno arrivando da poco in Europa. PV5 rappresenta una novità nel mercato dei veicoli commerciali leggeri ma, nonostante questo, il prestigioso premio conquistato conferma la capacità di Kia di proporre ingegneria, design e praticità per rafforzare la propria posizione di leader nelle soluzioni di mobilità. I nostri più sinceri ringraziamenti vanno ai giurati dell'IVOTY e a tutti i dipendenti Kia per la loro dedizione".

Disponibile da subito in tutta Europa nelle versioni Cargo Long e Passenger, dal 2026 PV5 vedrà nuove varianti tra cui Chassis Cab, Cargo a passo corto (L1H1) e High Roof (L2H2). I modelli più grandi, PV7 e PV9, sono, al momento, in fase di sviluppo.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2827710/kia_pv5_cargo_ivoty_2026_digital.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2827711/Kia_Motors_Europe_Logo.jpg