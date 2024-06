Relais & Châteaux lancia un SOS per la biodiversità per proteggere le specie marine sovrasfruttate

PARIGI, 7 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Impegnata dal 2009 a fianco della ONG Ethic Ocean nella protezione delle specie marine, l'associazione Relais & Châteaux avvia una nuova campagna di sensibilizzazione rivolta ai suoi Associati e all'opinione pubblica. L'obiettivo? Smettere di servire specie sovrasfruttate, a partire dall'anguilla, e prediligere specie gestite in maniera sostenible.

David Toutain of Relais & Châteaux Restaurant David Toutain (Paris, France): “Our iconic dish has been eel since we opened the restaurant in 2013, but now we've replaced it with smoked herring. Fishing and all other causes of the European eel’s decline are issues that we need to be aware of in order to take action.”

La Giornata mondiale degli oceani (ONU) : la celebrazione dei numerosi anni di impegno a favore della vita marina

Il prossimo 8 giugno Relais & Châteaux celebrerà per la nona volta la Giornata mondiale degli oceani, lanciando un SOS per la biodiversità. L'Associazione senza scopo di lucro invita i propri Chef a modificare i menù eliminando le specie sovrasfruttate, come l'anguilla, per dare spazio a risorse marine sostenibili. Per sensibilizzare su questo argomento, Relais & Châteaux presenta quattro Chef che incarnano questo impegno di portata mondiale.

Mauro Colagreco (Mirazur, Mentone, Francia), Vicepresidente Chef di Relais & Châteaux, afferma: "Come Associazione, possiamo esercitare una grande influenza sulla cultura culinaria mondiale. È urgente e vitale offrire ai nostri clienti specie che non siano sfruttate eccessivamente o che siano state allevate in condizioni di rispetto dell'ambiente, degli animali e delle persone".

#SOSBiodiversité (#SOSBiodiversità) si iscrive nel contesto della campagna #anguillenomerci (#anguillanograzie) di Ethic Ocean ( www.ethic-ocean.org ), alla quale a fine 2023 si è unita Relais & Châteaux per mobilitare gli Chef di tutto il mondo a salvaguardare questa specie in via di estinzione.

Alcuni Chef che danno l'esempio

Pedro Subijana di Relais & Châteaux Akelarre (San Sebastián, Spagna) e Associato eletto del World Culinary Council di Relais & Châteaux: "I piatti tipici spagnoli, come quelli a base di anguilla cieca, sono molto importanti per la nostra cultura e il nostro patrimonio. Ma la responsabilità deve andare di pari passo con la tradizione. Oggi, è necessario che noi tutti smettiamo di servire e di consumare l'anguilla, per preservarla per le generazioni future".

Vicky Lau del Relais & Châteaux Tate Dining Room (Hong Kong) e Associata eletta del World Culinary Council di Relais & Châteaux: "Molte persone pensano che le anguille di allevamento siano diverse da quelle selvatiche, mentre in realtà le giovani anguille selvatiche vengono catturate e poi portate negli allevamenti ittici. Tenuto conto della situazione critica delle anguille nel mondo, questa forma di itticoltura non può essere considerata sostenibile".

David Toutain del ristorante Relais & Châteaux David Toutain (Parigi, Francia): "Sin dalla nostra apertura nel 2013 il menù del ristorante prevedeva un piatto iconico, l'anguilla, che abbiamo sostituito con l'aringa affumicata. La pesca e tutte le cause del declino dell'anguilla europea sono problemi di cui dobbiamo essere consapevoli per poter intervenire".

Michael Cimarusti di Relais & Châteaux Providence (Los Angeles, California, USA): "Il menù del Providence talvolta includeva piatti a base di anguilla, ma in quanto Associati di Relais & Châteaux e consapevoli dell'importanza di proteggere qualsiasi specie in via di estinzione, abbiamo firmato l'impegno e deciso di non servire più l'anguilla. Le anguille catturate allo stato selvatico sono nella lista rossa della maggior parte dei paesi del mondo".

Oltre all'anguilla, l'obiettivo di bandire tutte le specie presenti nelle liste rosse

Le cifre non lasciano dubbi: il 35,4% delle risorse sono sovrasfruttate. La pesca illegale rappresenta il 20% delle catture mondiali (cioè tra 11 e 26 milioni di tonnellate/anno); il 35% del pescato va sprecato, poiché i pesci uccisi spesso non arrivano sulle nostre tavole. (Fonte: FAO)

In collaborazione con Ethic Ocean, Relais & Châteaux permette ai suoi Chef di verificare che le specie da loro scelte siano selezionate secondo criteri di sostenibilità. L'impegno non riguarda solo l'anguilla, ma tutte le specie acquatiche, sia selvatiche che d'allevamento.

"Gli Associati di Relais & Châteaux sono tutti uniti nell'impegno di rendere il mondo un posto migliore attraverso la cucina e l'ospitalità", precisa Laurent Gardinier, Presidente di Relais & Châteaux. "Con una sensibilizzazione quotidiana dei nostri Chef sul tema della pesca sostenibile, l'adesione di Relais & Châteaux alla Giornata mondiale degli oceani aumenterà la portata e l'impatto della loro azione, sottolineando il ruolo che possiamo svolgere in qualità di associazione presente nei cinque continenti" .

Relais & Châteaux

UN MOVIMENTO SIGNIFICATIVO

Fondata nel 1954, Relais & Châteaux è un'associazione di 580 hotel e ristoranti unici in tutto il mondo, che appartengono e sono gestiti da imprenditori indipendenti - nella maggior parte dei casi, famiglie - uniti dalla passione per il proprio mestiere e dal desiderio di instaurare con gli ospiti un legame autentico.

Gli associati Relais & Châteaux sono animati dal desiderio di salvaguardare e promuovere la ricchezza e la varietà delle cucine e delle tradizioni dell'ospitalità in tutto il mondo, affinché possano continuare ad essere tramandate e a prosperare. Nel novembre del 2014 Relais & Châteaux ha presentato all'UNESCO un Manifesto che sancisce questa volontà e l'impegno a tutelare il patrimonio culturale di ciascun territorio e l'ambiente.

www.relaischateaux.com

Ethic Ocean

Ethic Ocean è un'organizzazione ambientale non governativa impegnata nella conservazione degli stock ittici e degli ecosistemi marini. La sua missione è creare opportunità di cambiamento e contribuire all'implementazione di pratiche sostenibili in tutta la filiera. Ethic Ocean collabora con tutte le parti interessate per aiutarle ad approvvigionarsi di specie i cui stock non sono sovrasfruttati o che sono state allevate in modo responsabile. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ethic-ocean.org.

