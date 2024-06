A Relais & Châteaux lança SOS pela diversidade com o objetivo de proteger as espécies marinhas sobre-exploradas

PARIS, 7 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Parceira, desde 2009, da organização não-governamental Ethic Ocean dedicada à proteção das espécies marinhas, a associação Relais & Châteaux lança uma nova campanha de sensibilização junto dos seus membros e do grande público. O objetivo? Parar de servir espécies sobre-exploradas, a começar pela enguia, e privilegiar espécies cultivadas de forma responsável.

Para ver a notícia em multimídia, clique em: https://www.multivu.com/players/uk/9272851-relais-et-chateaux-launches-sosforbiodiversity/

Dia Mundial dos Oceanos (ONU): um dia celebrado há vários anos em prol da vida marinha

Pelo nono ano consecutivo, a Relais & Châteaux celebrará o Dia Mundial dos Oceanos no próximo dia 8 de junho, com um SOS pela biodiversidade. A Associação sem fins lucrativos faz um apelo aos chefs para modificarem os seus menus, retirando as espécies sobre-exploradas, como a enguia, e privilegiando recursos marinhos sustentáveis. Para uma maior consciencialização sobre este assunto, a Relais & Châteaux destaca quatro chefs que personificam este compromisso de alcance mundial.

Mauro Colagreco (restaurante Mirazur, Menton, França), Vice-Presidente dos Chefs da Relais & Châteaux, afirma: "Como Associação, podemos exercer uma influência significativa na cultura gastronómica global. É urgente e vital servir espécies que não sejam pescadas em excesso e que sejam, por outro lado, cultivadas de forma responsável e com respeito pelo ambiente, os animais e as pessoas envolvidas".

A iniciativa #SOSBiodiversité inscreve-se no âmbito da campanha #anguillenonmerci da Ethic Ocean ( www.ethic-ocean.org ), a que a Relais & Châteaux se juntou no final de 2023 para mobilizar os chefs em todo o mundo a salvar esta espécie em vias de extinção.

Chefs que dão o mote

Pedro Subjana, do restaurante Akelarre (San Sebastián, Espanha) da Relais & Châteaux e membro eleito do World Culinary Council da Relais & Châteaux: "Os pratos típicos de Espanha — tais como os que são feitos com angula [enguia juvenil] — são muito importantes para a nossa cultura e herança. Porém, a tradição deve andar de mãos dadas com a responsabilidade. Devemos todos parar de servir e de comer enguia para que seja preservada para as gerações futuras".

Vicky Lau, do restaurante Tate Dining Room (Hong Kong, China) da Relais & Châteaux e membro eleito do World Culinary Council da Relais & Châteaux: "Grande parte das pessoas pensa que a enguia de aquacultura é diferente da enguia selvagem, quando, na verdade, as angulas selvagens [enguias juvenis] são capturadas e levadas para viveiros de aquacultura. Tendo em conta a situação crítica das enguias a nível global, esta forma de aquacultura não pode ser considerada sustentável".

David Toutan do restaurante David Toutain (Paris, França) da Relais & Châteaux: "A enguia era o nosso prato mais icónico deste a abertura do restaurante, em 2013, mas substituímo-lo por arenque fumado. Tanto a pesca como todas as outras causas do declínio da enguia-europeia são questões de que devemos estar cientes para podermos tomar medidas".

Michael Cimarusti, do restaurante Providence (Los Angeles, Califórnia, EUA) da Relais & Châteaux: "A enguia é um produto que já figurou na carta do Providence, de tempos a tempos, mas, como membro da Relais & Châteaux e compreendendo a importância de protegermos todas as espécies ameaçadas, subscrevemos o compromisso e decidimos parar de servir enguia. As enguias selvagens estão em vias de extinção praticamente em todo o mundo".

Além da enguia, o objetivo passa por remover dos menus todas as espécies presentes em listas vermelhas

Os números são avassaladores: 35,4% dos recursos marinhos são sobre-explorados; a pesca ilegal representa 20% da captura global (entre 11 e 26 milhões de toneladas por ano); e 35% da captura global é rejeitada e eliminada, acabando muitas vezes por não ser consumida. (Fonte: FAO)

Em parceria com a Ethic Ocean, a Relais & Châteaux apela aos seus chefs para que sejam responsáveis na escolha das espécies a incluir nos menus. O compromisso não engloba apenas a enguia, mas abrange todas as espécies aquáticas, sejam elas selvagens ou de aquacultura.

"Os membros da Relais & Châteaux uniram-se para defender o seu compromisso comum de tornar o mundo um lugar melhor através da gastronomia e da hospitalidade", afirma Laurent Gardinier, Presidente da Relais & Châteaux. "Se os nossos chefs forem consciencializados, diariamente, sobre práticas de pesca sustentáveis, a nossa participação no Dia Mundial dos Oceanos abre um caminho mais forte e impactante para as suas ações, destacando o nosso papel como uma Associação presente nos cinco continentes".

Sobre a Relais & Châteaux

UM MOVIMENTO COM SIGNIFICADO

A Relais & Châteaux, fundada em 1954, é uma associação de 580 hotéis e restaurantes excecionais em todo o mundo, detidos e operados por empreendedores independentes — maioritariamente, famílias — apaixonados pelo que fazem e profundamente empenhados em estabelecer relações próximas e duradouras com os seus clientes.

Os membros da Relais & Châteaux protegem e promovem a abundância e a diversidade das tradições gastronómicas e hoteleiras do mundo, garantindo que continuem a prosperar. Comprometem-se, igualmente, a preservar a herança e o meio ambiente local, tal como definido na Visão da associação apresentada à UNESCO em novembro de 2014.

www.relaischateaux.com

Sobre a Ethic Ocean

A Ethic Ocean é uma organização ambiental não-governamental que se dedica à preservação de recursos piscatórios e ecossistemas marinhos. A sua missão é criar oportunidades para a mudança e contribuir para a implementação de práticas sustentáveis na indústria pesqueira. A Ethic Ocean trabalha com todos os stakeholders de forma a ajudá-los a adquirir espécies com stocks que não são sobre-explorados e que foram cultivados de forma responsável. Para mais informações, visite www.ethic-oceans.org.

