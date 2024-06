Relais & Châteaux lance un SOS pour la biodiversité afin de protéger les espèces marines surexploitées

PARIS, 7 juin 2024 /PRNewswire/ -- Engagée depuis 2009 aux côtés de l'ONG Ethic Ocean pour la protection des espèces marines, l'association Relais & Châteaux entame une nouvelle campagne de sensibilisation auprès de ses membres et du grand public. L'objectif ? Arrêter de servir des espèces surexploitées, en commençant par l'anguille, et privilégier les espèces responsables.

La Journée mondiale de l'Océan (ONU) : la célébration de plusieurs années d'engagement pour la vie marine

Relais & Châteaux célébrera pour la neuvième fois la Journée mondiale de l'Océan ce 8 juin prochain, avec l'appel SOS pour la biodiversité. L'Association à but non lucratif incite ses chefs à modifier leurs menus en retirant les espèces surexploitées telles que l'anguille, et en mettant à l'honneur des ressources marines durables. Pour sensibiliser sur ce sujet, Relais & Châteaux met en avant quatre chefs qui incarnent cet engagement à rayonnement mondial.

Mauro Colagreco (Mirazur, Menton, France), Vice-président, chefs de Relais & Châteaux déclare : « En tant qu'Association, nous pouvons exercer une influence majeure sur la culture culinaire mondiale. Il est urgent et vital de proposer à nos clients des espèces qui ne sont pas surexploitées ou qui ont été élevées dans des conditions respectueuses de l'environnement, des animaux et des Hommes. »

#SOSBiodiversité s'inscrit dans le droit fil de la campagne #anguillenonmerci de Ethic Ocean ( www.ethic-ocean.org ), rejointe fin 2023 par Relais & Châteaux pour mobiliser les chefs du monde entier autour de la sauvegarde de cette espèce en voie de disparition.

Des chefs qui donnent le ton

Pedro Subijana du Relais & Châteaux Akelarre (Saint-Sébastien, Espagne) et membre élu du Comité International des Tables de Relais & Châteaux : "Les plats typiquement espagnols, comme ceux à base de civelles, sont très importants pour notre culture et notre patrimoine. Mais la responsabilité doit aller de pair avec la tradition. Nous devons tous cesser de servir et de manger de l'anguille aujourd'hui afin de la préserver pour les générations futures".

Vicky Lau du Relais & Châteaux Tate Dining Room (Hong Kong) et membre élue du Comité International des Tables de Relais & Châteaux : "Beaucoup de gens pensent que l'anguille d'élevage est différente de l'anguille sauvage, alors qu'en fait, les jeunes anguilles sauvages sont capturées puis emmenées dans des fermes de grossissement. Mais compte tenu de la situation critique des anguilles dans le monde entier, cette forme d'aquaculture ne peut être considérée comme durable."

David Toutain du Relais & Châteaux Restaurant David Toutain (Paris, France) : "Nous avions un plat emblématique à base d'anguille à la carte du restaurant depuis l'ouverture en 2013, et nous l'avons remplacé par du hareng fumé. La pêche et toutes les causes du déclin de l'anguille européenne sont des problèmes dont nous devons être conscients afin d'agir."

Michael Cimarusti du Relais & Châteaux Providence (Los Angeles, Californie, USA) : "L'anguille figurait de temps à autre au menu de Providence, mais en tant que membre de Relais & Châteaux et conscients de l'importance de protéger toute espèce menacée, nous avons signé l'engagement et décidé de ne plus servir d'anguille. Les anguilles pêchées à l'état sauvage figurent sur la liste rouge de la plupart des pays du monde."

Au-delà de l'anguille, l'ambition de bannir toutes les espèces des listes rouges

Les chiffres sont implacables : 35,4% des ressources sont surexploitées. La pêche illégale représente 20% des captures mondiales (soit entre 11 et 26 millions de tonnes/an) ; 35% des captures mondiales sont gaspillées et tuées, souvent pour ne pas être consommées. (Source : FAO)

En partenariat avec Ethic Ocean, Relais & Châteaux permet à ses chefs de vérifier que leur choix d'espèces est responsable. L'engagement dépasse l'anguille, et couvre toutes les espèces aquatiques, qu'elles soient sauvages ou d'élevage.

« Les membres Relais & Châteaux sont tous unis autour de leur engagement à rendre le monde meilleur par la table et l'hospitalité. » précise ainsi Laurent Gardinier, Président de Relais & Châteaux. « Si nos chefs sont sensibilisés tous les jours au sujet de la pêche durable, notre participation à la Journée mondiale de l'océan donne une portée plus forte et impactante à leur action, soulignant le rôle que nous pouvons avoir en tant qu'association présente sur les cinq continents. »

À propos de Relais & Châteaux

UN MOUVEMENT PORTEUR DE SENS

Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de 580 hôtels et restaurants d'exception dans le monde, tenus par des indépendants, exerçant le plus souvent en famille, tous animés par la passion de leur métier et très attachés à l'authenticité des relations qu'ils établissent avec leurs clients.

Les membres de Relais & Châteaux ont le profond désir de protéger, faire vivre et valoriser la richesse et la diversité de la cuisine et des traditions hospitalières locales. Ils ont porté cette ambition, comme celle de la préservation des patrimoines locaux et de l'environnement, au travers d'un Manifeste présenté en novembre 2014 à l'Unesco.

www.relaischateaux.com

À propos d'Ethic Ocean

Ethic Ocean est une organisation environnementale dédiée à la préservation des ressources halieutiques et des écosystèmes marins. Sa mission consiste à créer des opportunités de changement et à contribuer à la mise en œuvre de pratiques durables au sein de la filière. Ethic Ocean travaille avec toutes les parties prenantes pour les aider à s'approvisionner en espèces dont les stocks ne sont pas surexploités ou qui ont été élevées de manière responsable. Pour plus d'informations, visitez www.ethic-ocean.org.

