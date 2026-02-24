Rockwell Automation inaugura a Bologna il Customer Experience Center per accelerare l'innovazione industriale in Europa, Medio Oriente e Africa

La nuova struttura di punta è pensata per supportare costruttori di macchine e aziende manifatturiere nell'affrontare le sfide tecnologiche e di supply chain evidenziate dalla più recente ricerca globale sugli OEM.

MILANO, Italia, 24 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation (NYSE: ROK), la più grande azienda al mondo dedicata all'automazione industriale e alla trasformazione digitale, ha annunciato oggi l'apertura del proprio Customer Experience Center di Bologna, un hub esperienziale all'avanguardia progettato per supportare costruttori di macchine e utenti finali in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) nell'affrontare le sfide più urgenti del settore.

Clients tour Rockwell Automation's new Bologna Customer Experience Center, exploring how modern manufacturing comes together in practice through integrated control, motion, software and data working as one system. Shown here: independent cart technology in action — part of a hands-on environment where teams can test ideas, validate solutions in real-world scenarios and de-risk decisions before scaling. Built as an innovation and collaboration hub, the center is designed for co-creation.

Il nuovo Customer Experience Center, che supporterà numerosi comparti industriali, tra cui packaging, movimentazione dei materiali, converting di processo e industrie pesanti, rappresenta la struttura di riferimento di Rockwell Automation per l'area EMEA e si affianca ai già consolidati centri di Milwaukee e Singapore.

Il polo di Bologna, è progettato per offrire esperienze pratiche sulle principali soluzioni dell'azienda, che spaziano dal controllo al motion e alla meccatronica, fino alle tecnologie più avanzate, tra cui intelligenza artificiale, tecnologia a carrelli indipendenti e digital twin dinamici. Il centro mette inoltre a disposizione servizi di pianificazione della stratega digitale, formazione specialistica e percorsi di innovazione collaborativa, consentendo a costruttori di macchine e utenti finali di accelerare il proprio percorso di trasformazione digitale.

"I produttori nell'area EMEA si trovano ad affrontare una vera e propria "tempesta perfetta" di sfide legate a tecnologie, competenze e supply chain", ha dichiarato Paolo Butti, regional president, global industry accounts di Rockwell Automation. "Il Customer Experience Center di Bologna rappresenta la nostra risposta a queste sfide: un luogo in cui gli OEM possono accedere alle innovazioni più recenti, testare le soluzioni in scenari reali e rafforzare le competenze dei propri team in vista del futuro. Questo centro aiuterà i nostri clienti a trasformare le criticità in vantaggi competitivi".

Affrontare le sfide degli OEM: evidenze dalla ricerca globale

L'apertura del centro di Bologna arriva in un momento cruciale per i costruttori di macchine. Secondo una nuova ricerca di Rockwell Automation, i produttori si trovano ad affrontare sfide senza precedenti:

Divario nell'adozione tecnologica: il 29% degli OEM a livello globale indica la mancanza di tecnologie adeguate come ostacolo al raggiungimento degli obiettivi strategici.

il 29% degli OEM a livello globale indica la mancanza di tecnologie adeguate come ostacolo al raggiungimento degli obiettivi strategici. Instabilità della forza lavoro: l'elevato turnover e la carenza di competenze figurano tra le prime cinque sfide globali per gli OEM; nell'area EMEA, una quota significativa di aziende segnala criticità legate alla reperibilità di personale.

l'elevato turnover e la carenza di competenze figurano tra le prime cinque sfide globali per gli OEM; nell'area EMEA, una quota significativa di aziende segnala criticità legate alla reperibilità di personale. Costi dei fermi impianto: a livello mondiale, i downtime non programmati comportano un costo medio di 92.000 dollari all'ora. Gli OEM più performanti riescono tuttavia a ridurre i tempi di ripristino del 40%, grazie all'adozione di soluzioni avanzate di automazione e tecnologie digitali

Customer Experience Center di Bologna: trasformare le evidenze in azione

Il centro di Rockwell Automation a Bologna nasce per rispondere a queste criticità del settore, mettendo a disposizione tre diverse aree di coinvolgimento per i clienti:

Leadership Area: dispone di funzionalità di accesso remoto e collegamenti in tempo reale con gli impianti produttivi, favorendo la collaborazione a livello executive e la pianificazione strategica.

dispone di funzionalità di accesso remoto e collegamenti in tempo reale con gli impianti produttivi, favorendo la collaborazione a livello executive e la pianificazione strategica. Technology & Proof of Concept Area: offre dimostrazioni pratiche e test su macchine, consentendo agli OEM e agli utenti finali di validare le soluzioni prima dell'implementazione su larga scala. Qui i clienti possono esplorare digital twin, robot mobili autonomi virtuali (AMR) e sistemi avanzati di meccatronica, accelerando l'innovazione e riducendo i rischi.

offre dimostrazioni pratiche e test su macchine, consentendo agli OEM e agli utenti finali di validare le soluzioni prima dell'implementazione su larga scala. Qui i clienti possono esplorare digital twin, robot mobili autonomi virtuali (AMR) e sistemi avanzati di meccatronica, accelerando l'innovazione e riducendo i rischi. Competency Area: propone formazione tecnica, aggiornamenti di prodotto e programmi di sviluppo delle competenze, supportando i clienti nell'upskilling dei propri team e nella riduzione del divario di competenze.

Inoltre, il centro offre un ambiente immersivo e collaborativo in cui i produttori possono affrontare le sfide tecnologiche e rafforzare la resilienza della propria forza lavoro. Per maggiori informazioni sul Customer Experience Center di Bologna, visitate il nostro sito web.

La nuova ricerca dedicata agli OEM si basa sui risultati esclusivi raccolti presso 500 leader del settore a livello globale e offre una panoramica approfondita su tecnologie, criticità e strategie che definiranno il futuro delle performance industriali. Ulteriori evidenze dell'indagine sono disponibili nel nuovo OEM Advantage Playbook, scaricabile qui.

