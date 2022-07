Seedtag ottiene oltre 250 milioni di euro da Advent International

La società intende utilizzare i fondi per sviluppare ulteriormente la sua tecnologia di intelligenza artificiale contestuale, LIZ©, per l'innovazione e le operazioni a livello mondiale, promuovendo la sua espansione negli Stati Uniti, il più grande mercato pubblicitario del mondo. La crescita negli Stati Uniti è un obiettivo strategico fondamentale, con il trasferimento di Albert Nieto, co-CEO e co-fondatore di Seedtag, e la creazione di uffici a New York, Miami, Chicago e Los Angeles.

Nel corso degli ultimi otto anni, Seedtag ha costruito una soluzione pubblicitaria privacy-first, sperimentando l'uso dell'Intelligenza Artificiale e del machine learning per creare il miglior prodotto contestuale del mercato. La soluzione di Seedtag è attualmente la soluzione contestuale leader in Europa e in America Latina, grazie all'IA e a programmi come Seedtag LAB che forniscono agli inserzionisti una comprensione molto più approfondita degli interessi degli utenti senza l'utilizzo di dati personali.

Seedtag intende proseguire nella sua missione di diventare il partner globale di Contextual Advertising per brand e publisher. Questo investimento rappresenta un grande passo avanti, dopo gli straordinari successi ottenuti nell'ultimo anno. Tra questi, l'acquisizione della società francese di adtech KMTX (in precedenza Keymantics), un'azienda francese specializzata nella costruzione di modelli di intelligenza artificiale per ottimizzare e automatizzare le campagne di performance marketing, e il finanziamento da parte di Oakley Capital lo scorso anno.

I principali investitori istituzionali di Seedtag - Oakley Capital, Adara e All Iron Ventures - rimarranno investitori, sostenendo la società nella sua prossima fase di crescita.

Jorge Poyatos e Albert Nieto, co-fondatori e co-CEOs di Seedtag, rimarranno investitori, guidando l'azienda sia dalla sede spagnola che da quella statunitense.

Jorge Poyatos e Albert Nieto, co-fondatori e co-CEOs di Seedtag, hanno dichiarato: "Siamo molto entusiasti di questa partnership con Advent. Questo investimento consentirà di accelerare notevolmente la nostra espansione negli Stati Uniti, darà impulso alla nostra crescita e rafforzerà il nostro team e lo sviluppo della nostra tecnologia. Questa mossa supporta ulteriormente la nostra missione di costruire la piattaforma leader globale per la pubblicità contestuale, offrendo una soluzione efficace per la pubblicità cookieless sull'open web."

Gonzalo Santos, Managing Director di Advent International e Head of Spain, commenta: "Seedtag si è affermata come uno dei principali protagonisti in Europa e in America Latina nel settore, molto dinamico, del Contextual Advertising. Siamo lieti di collaborare con Jorge e Albert per continuare a incrementare questo sviluppo. Grazie alla nostra presenza internazionale e alla profonda esperienza nel settore, Advent lavorerà con il team di gestione di Seedtag per espandere ulteriormente il business a livello internazionale. Non vediamo l'ora di supportare questo business estremamente entusiasmante nella sua crescita e di portarlo al livello successivo".

LionTree ha agito come consulente finanziario esclusivo di Seedtag. Kirkland ed Elis sono stati consulenti legali di Seedtag. Uria e Citigroup hanno agito come consulenti di Advent.

