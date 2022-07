Seedtag capta mais de € 250 milhões de euros do investidor de private equity Advent International

SÃO PAULO, 29 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A adtech de origem espanhola Seedtag , líder em publicidade contextual na Europa e na América Latina, anuncia a captação de um aporte de mais de € 250 milhões de euros do investidor de private equity Advent International .

Albert Nieto & Jorge Poyatos (co-Founders and co-CEOs of Seedtag)

Com o aporte, a empresa pretende escalar sua tecnologia de Inteligência Artificial Contextual, a LIZ®, além de investir em inovação e na operação global, acelerando sua expansão nos Estados Unidos - maior mercado de publicidade do mundo, e potencializando possíveis atividades de M&A ao longo de sua jornada de crescimento internacional. O objetivo da adtech é se tornar a parceira global em publicidade contextual para marcas e publishers.

Esse investimento impulsiona a estratégia de expansão da adtech, que há pouco tempo adquiriu a companhia francesa KMTX (anteriormente Keymantics), especializada na construção de modelos de IA para otimizar e automatizar campanhas de marketing de desempenho. Também recentemente, em setembro de 2021, a Seedtag captou US$40 milhões de dólares em uma rodada Série B liderada pela Oakley Capital. Como parte da transação, os principais investidores institucionais existentes da Seedtag (Oakley Capital, Adara e All Iron Ventures) permanecerão investidores, apoiando a empresa em sua próxima fase de crescimento.

"Estamos animados em relação a essa parceria com a Advent International, pois esse investimento vai acelerar a expansão nos Estados Unidos, além de impulsionar nosso crescimento, reforçar nossa equipe e o desenvolvimento de nossa tecnologia", diz Jorge Poyatos, co-fundador e co-CEO da Seedtag.

"Esse investimento nos traz um grande apoio para cumprir nossa missão de construir a plataforma líder global para publicidade contextual, que oferece uma solução eficaz para publicidade sem cookies na web aberta", complementa Albert Nieto, também co-fundador e co-CEO da Seedtag.

Jorge Poyatos e Albert Nieto continuam como investidores, liderando o negócio tanto na sede espanhola, localizada em Madri, quanto na sede dos Estados Unidos, situada em Nova York.

Ao longo dos últimos oito anos, a Seedtag construiu uma solução de publicidade que prioriza o "privacy first", sendo pioneira no uso de Inteligência Artificial e machine learning para criar soluções contextuais que oferecem aos anunciantes uma compreensão mais profunda do interesse dos usuários, sem o uso de dados pessoais.

"A Seedtag se estabeleceu como uma empresa líder na Europa e na América Latina no setor de publicidade contextual, por isso estamos muito satisfeitos em fazer esta parceria com Jorge e Albert. Com nossa presença internacional e profundo conhecimento do setor, a Advent trabalhará com a equipe de gerenciamento da Seedtag para expandir ainda mais internacionalmente. Estamos ansiosos para apoiar esse negócio empolgante, fazê-lo crescer, escalar e levá-lo ao próximo nível", finaliza Gonzalo Santos, diretor administrativo da Advent International.

A LionTree atuou como consultor financeiro exclusivo da Seedtag. Kirkland & Ellis atuaram como consultores jurídicos da adtech. Uria e Citigroup foram conselheiros da Advent International.

Sobre a Seedtag

A Seedtag é uma empresa líder em Publicidade Contextual que cria soluções altamente impactantes e envolventes para conteúdo visual premium relevante, aumentando a segmentação e o retorno para os principais publishers e marcas. A Inteligência Artificial Contextual da Seedtag permite que marcas se envolvam com os consumidores dentro de seu universo de interesse e sem o uso de cookies.

Fundada em Madrid, em 2014, por dois ex-Googlers que queriam aproveitar ao máximo as imagens editoriais. Hoje a Seedtag conta com mais de 300 funcionários e tem uma importante presença global, com escritórios na Espanha, França, Itália, Reino Unido, Benelux, Alemanha, México, Brasil, Colômbia, Argentina, Chile, Emirados Árabes e Estados Unidos.

FONTE Seedtag

