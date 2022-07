Seedtag haalt meer dan €250M aan investeringen op bij Advent International

AMSTERDAM, 27 juli 2022 /PRNewswire/ -- Seedtag , de expert in contextual advertising in EMEA en LATAM, heeft aangekondigd €250 miljoen aan investeringen te hebben opgehaald van private equity investeerder Advent International .

Albert Nieto & Jorge Poyatos (co-Founders and co-CEOs of Seedtag)

Het bedrijf wil de fondsen gaan gebruiken om de Contextual AI techniek LIZ© verder op te schalen, te innoveren en de wereldwijde groei te vergroten. Daarnaast zal de expansie in de Verenigde Staten, 's werelds grootste advertentiemarkt, worden versneld en geven de fondsen Seedtag een extra boost voor verdere M&A activiteiten ten behoeve van internationale groei. Groei in de VS is de belangrijkste strategische focus, met de vestiging van co-CEO en co-founder Albert Nieto in New York, en kantoren in Miami, Chicago en Los Angeles.

De afgelopen 8 jaar heeft Seedtag een privacy-first advertentie oplossing gebouwd, die pioniert in het gebruik van AI en machine learning en zo de beste contextual oplossing in de markt is. Seedtag's oplossing is momenteel een toonaangevende contextuele oplossing in Europa en Latijns Amerika, met de eigen AI, en programma's zoals Seedtag LAB die adverteerders een diepgaand begrip van de interesse van de consument kan verschaffen, zonder het gebruik van persoonlijke data.

Seedtag heeft als missie om uit te groeien tot de wereldwijde partner in contextual advertising voor merken en publishers. Deze investering betekent een grote stap voorwaarts, na het succes van het afgelopen jaar. Dit omvat onder andere de overname van het Franse adtech bedrijf KMTX (voorheen Keymantics), een toonaangevend Frans bedrijf gespecialiseerd in het bouwen van AI-modellen om performance marketing campagnes te optimaliseren en automatiseren. Daarnaast heeft Seedtag vorig jaar een financiering van Oakley Capital opgehaald.

Als onderdeel van de transactie zullen de belangrijkste bestaande institutionele investeerders van Seedtag - Oakley Capital, Adara en All Iron Ventures - investeerders blijven en het bedrijf ondersteunen in de volgende groeifase.

Jorge Poyatos en Albert Nieto, co-founders en co-CEO's van Seedtag, zullen aanblijven als investeerders en het bedrijf leiden vanuit zowel het Spaanse als het Amerikaanse hoofdkantoor.

Jorge Poyatos en Albert Nieto, co-founders en co-CEOs van Seedtag, geven aan: "We zijn erg enthousiast over de samenwerking met Advent. Deze investering zal onze expansie in de VS versnellen, onze groei een boost geven en ons team en de ontwikkeling van onze technologie versterken. Deze stap draagt daarnaast bij aan onze missie om het wereldwijde platform voor contextual advertising op te bouwen en een effectieve oplossing te bieden voor cookieloze reclame op het open web."

Gonzalo Santos, Managing Director bij Advent International en directeur Spanje, geeft aan: "Seedtag heeft zich gevestigd als een toonaangevende speler in Europa en Latijns-Amerika in de zeer dynamische contextuele reclame-sector. Wij zijn verheugd om met Jorge en Albert samen te werken nu zij op dit momentum blijven voortbouwen. Met onze internationale aanwezigheid en diepgaande sectorexpertise zal Advent samenwerken met het managementteam van Seedtag om het bedrijf internationaal verder uit te breiden. We kijken ernaar uit om dit bijzondere en toonaangevende bedrijf te ondersteunen bij zijn groei en schaalvergroting, en om het naar het volgende niveau te tillen."

LionTree trad op als exclusief financieel adviseur van Seedtag. Kirkland en Elis traden op als juridisch adviseur van Seedtag. Uria en Citigroup traden op als adviseurs voor Advent.

Over Seedtag

Seedtag is de leading Contextual Advertising Company die zeer impactvolle en engaging oplossingen creëert voor relevante, visuele content, die targeting en rendement mogelijk maakt voor publishers en merken. De contextuele A.I. van het bedrijf stelt merken in staat om op een cookie-vrije basis in contact te komen met consumenten binnen hun universum van interesse.

Seedtag werd in 2014 in Madrid opgericht door twee ex-Googlers die het maximale uit afbeeldingen wilden halen en is tot op de dag van vandaag een wereldwijd bedrijf met meer dan 300 medewerkers en een belangrijke internationale aanwezigheid met kantoren in Spanje, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Benelux, Duitsland, Mexico, Brazilië, Colombia, de Verenigde Arabische Emiraten, Argentinië, Chili en de VS.

Over Advent International

Advent International, opgericht in 1984, is een van de grootste en meest ervaren wereldwijde private equity investeerder. De onderneming heeft geïnvesteerd in meer dan 395 private equity investeringen verspreid over 41 landen, en had per 31 maart 2022 € 68,6 miljard aan activa onder beheer. Met 15 kantoren in 12 landen beschikt Advent over een wereldwijd geïntegreerd team van 270 private equity-investeringsprofessionals in Noord-Amerika, Europa, Latijns-Amerika en Azië. De onderneming richt zich op investeringen in vijf kernsectoren, waaronder zakelijke en financiële dienstverlening; gezondheidszorg; industrie; detailhandel, consumenten en vrije tijd; en technologie. Advent zet zich al meer dan 35 jaar in voor internationale investeringen en blijft zich inzetten om samen met managementteams te zorgen voor een duurzame omzet- en winstgroei van haar portefeuillebedrijven.

Advent is een ervaren investeerder in de media-, marketing- en digitale transformatiesectoren, met een grote expertise en wereldwijde ervaring. Relevante investeringen op dit gebied zijn onder meer Ansira, een toonaangevende leverancier van datagestuurde, technologisch ondersteunde marketingoplossingen, gespecialiseerd in de integratie van lokale en nationale marketingprogramma's; CI&T, de toonaangevende leverancier van digitale transformatiediensten in Brazilië; Encora, een wereldwijd bedrijf voor digitale engineeringdiensten, gespecialiseerd in de ontwikkeling van softwareproducten; Nielsen IQ, een bedrijf dat uitgebreide gegevens, analyses en inzichten levert aan retailers en merken over de hele wereld, en Tag, een partner voor de productie van omnichannelcontent.

Advent begon in 1990 met investeren in Spanje en was daarmee een van de eerste internationale private equity-bedrijven die actief waren op het Iberisch schiereiland. Tot op heden heeft Advent in totaal meer dan 900 miljoen euro in het land geïnvesteerd.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1867547/Seedtag.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1613054/Seedtag_Logo.jpg

SOURCE Seedtag