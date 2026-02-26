STL offre una connettività ultraveloce con MyNet per il data center che arriva nel "cuore delle montagne"

- Fornitura di soluzioni in fibra ottica di nuova generazione per l'implementazione di data center su territorio italiano

BRESCIA, Italia, 25 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Basandosi su una partnership consolidata che dura da oltre 15 anni, STL (NSE: STLTECH), fornitore leader di soluzioni di connettività per infrastrutture digitali predisposte per l'intelligenza artificiale, ha annunciato una collaborazione con MyNet per fornire soluzioni in fibra ottica di nuova generazione per Intacture, un data center situato nel cuore delle montagne del Trentino. L'Università di Trento è l'organo di attuazione e responsabile scientifico di questo progetto, che ha richiesto un impegno finanziario di 50,2 milioni di euro, di cui 18,4 milioni di euro forniti dal PNRR.

STL enables ultra-fast connectivity with Mynet for data centre in the ‘heart of the mountains’

MyNet, azienda di telecomunicazioni del Nord Italia specializzata in reti in fibra ottica ad alte prestazioni, è il primo operatore ad attivare la connettività in fibra ottica presso la struttura Intacture. Il progetto presentava una sfida particolare: fornire una connettività in fibra ottica ultraveloce e affidabile in tempi estremamente ristretti e in un ambiente montano geograficamente complesso. La posizione del data center richiedeva una soluzione in grado di garantire prestazioni elevate, affidabilità nel lungo periodo e resilienza, senza compromettere la velocità di implementazione.

Clicca qui per vedere il video - https://youtu.be/9KpsqOIWu2E

STL è stata scelta come partner tecnologico di riferimento per la sua comprovata esperienza in soluzioni avanzate di connettività per data center e per la sua capacità di fornire risultati in tempi rapidi. STL ha fornito le sue innovative soluzioni nel campo delle fibre ottiche, tra cui cavi ad alto numero di fibre con diametro compatto, consentendo installazioni più rapide ed economicamente efficienti in condotti da 10/12 mm. Il design robusto semplifica la soffiatura su lunghe distanze, garantendo una preparazione più rapida delle estremità e una movimentazione semplificata in loco. Lo scopo è quello di per soddisfare rigorosi requisiti di prestazioni, durata e scalabilità, per facilitare il processo di implementazione anche in condizioni difficili.

L'intera infrastruttura di connettività assegnata a MyNet è stata completata in meno di due mesi, un tempo record per un progetto di tale complessità e posizione. L'implementazione ha consentito a MyNet di attivare una connettività in fibra ottica ultraveloce e ad alta capacità presso il sito, offrendo vantaggi misurabili, tra cui una riduzione di circa il 50% dei tempi di implementazione, una durata della rete superiore a 15 anni e una maggiore stabilità della rete in condizioni di picco di carico.

Combinando l'esperienza di MyNet nelle reti locali con le soluzioni avanzate in fibra ottica di STL, il progetto offre una dorsale digitale resiliente e ad alte prestazioni su misura per l'infrastruttura dei data center di nuova generazione.

"Abbiamo accettato la sfida", dice Giovanni Zorzoni, direttore generale di MyNet, "di sviluppare una connettività ad alte prestazioni in questa straordinaria infrastruttura in meno di sessanta giorni. Grazie alle soluzioni avanzate in fibra ottica di STL, abbiamo potuto concentrarci sulla progettazione e sulla realizzazione senza compromettere né l'affidabilità né le prestazioni. La qualità, la robustezza e la facilità di implementazione delle soluzioni in fibra ottica di STL ci hanno consentito di portare a termine il progetto a una velocità record, anche in un ambiente particolarmente impegnativo."

Commentando la partnership, Rahul Puri, CEO, ONB, STL, ha dichiarato: "Questa collaborazione evidenzia la capacità di STL di fornire infrastrutture digitali mission-critical per i data center. Fornendo soluzioni scalabili orientate al futuro, come la fibra multi-core e a bassa latenza, aiutiamo i nostri clienti a costruire reti resilienti strutturalmente pronte per un futuro guidato dall'intelligenza artificiale."

