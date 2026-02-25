STL ermöglicht ultraschnelle Konnektivität mit Mynet für Rechenzentrum im „Herzen der Berge"

- Lieferung von Glasfaserlösungen der nächsten Generation für den Einsatz in Rechenzentren in Italien

BRESCIA, Italien, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Aufbauend auf einer vertrauensvollen Partnerschaft, die seit mehr als 15 Jahren besteht, gab STL (NSE: STLTECH), ein führender Anbieter von Konnektivitätslösungen für KI-fähige digitale Infrastruktur, seine Zusammenarbeit mit Mynet bekannt, um Glasfaserlösungen der nächsten Generation für Intacture zu liefern – ein Rechenzentrum im „Herzen der Berge" von Trentino, Italien. Die Universität Trient ist die durchführende Einrichtung und wissenschaftliche Leiterin dieses Projekts, für das ein finanzieller Aufwand von 50,2 Millionen Euro erforderlich war, von denen 18,4 Millionen Euro vom PNRR bereitgestellt wurden.

STL enables ultra-fast connectivity with Mynet for data centre in the ‘heart of the mountains’

Mynet, ein Telekommunikationsunternehmen, das sich auf leistungsstarke Glasfasernetzwerke in Norditalien spezialisiert hat, ist der erste Betreiber, der Glasfaserverbindungen in der Intacture- Anlage aktiviert hat. Das Projekt stellte eine große Herausforderung dar: die Bereitstellung ultraschneller, zuverlässiger Glasfaserverbindungen innerhalb eines extrem engen Zeitrahmens und in einer geografisch komplexen Bergumgebung. Der Standort des Rechenzentrums erforderte eine Lösung, die hohe Leistung, langfristige Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit gewährleisten konnte – ohne Kompromisse bei der Bereitstellungsgeschwindigkeit einzugehen.

Klicken Sie hier für das Video - https://youtu.be/9KpsqOIWu2E

STL wurde aufgrund seiner bewährten Expertise im Bereich fortschrittlicher Konnektivitätslösungen für Rechenzentren und seiner Fähigkeit, schnell zu liefern, als Technologiepartner ausgewählt. STL stellte seine hochmodernen Glasfaserlösungen zur Verfügung, darunter Kabel mit hoher Faseranzahl und kompaktem Durchmesser, die eine schnellere und kostengünstigere Installation in 10/12-mm-Leitungssystemen ermöglichen. Das robuste Design ermöglicht ein einfaches Einblasen über große Entfernungen, eine schnellere Endbearbeitung und eine vereinfachte Handhabung vor Ort. Dies wurde entwickelt, um strenge Anforderungen an Leistung, Haltbarkeit und Skalierbarkeit zu erfüllen und eine nahtlose Bereitstellung auch unter anspruchsvollen Bedingungen zu ermöglichen.

Die gesamte Konnektivitätsinfrastruktur für MyNet wurde in weniger als zwei Monaten fertiggestellt – ein Rekord für ein Projekt dieser Komplexität und an diesem Standort. Durch die Bereitstellung konnte Mynet eine hochleistungsfähige, ultraschnelle Glasfaserverbindung am Standort aktivieren, die messbare Vorteile mit sich brachte, darunter eine Reduzierung der Bereitstellungszeit um ca. 50 %, eine Netzwerklebensdauer von über 15 Jahrenund eine höhere Netzwerkstabilität bei Spitzenauslastung.

Durch die Kombination der lokalen Netzwerkexpertise von Mynet mit den fortschrittlichen Glasfaserlösungen von STL liefert das Projekt ein robustes, leistungsstarkes digitales Backbone, das speziell auf die Infrastruktur von Rechenzentren der nächsten Generation zugeschnitten ist.

„Wir haben uns einer Herausforderung gestellt", sagt Giovanni Zorzoni, Geschäftsführer von Mynet, „um in weniger als sechzig Tagen eine leistungsstarke Konnektivität für diese außergewöhnliche Infrastruktur zu schaffen. Mit den fortschrittlichen Glasfaserlösungen von STL konnten wir uns auf das Design und die Umsetzung konzentrieren, ohne Kompromisse bei der Zuverlässigkeit oder Leistung eingehen zu müssen. Die Qualität, Robustheit und einfache Bereitstellung der Glasfaserlösungen von STL ermöglichten es uns, das Projekt selbst in einer besonders anspruchsvollen Umgebung in Rekordzeit abzuschließen."

Rahul Puri, CEO von ONB, STL, kommentierte diese Partnerschaft wie folgt: „Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Kompetenz von STL bei der Bereitstellung von missionskritischer digitaler Infrastruktur für Rechenzentren. Durch die Bereitstellung skalierbarer, zukunftsfähiger Lösungen wie Multi-Core- und Low-Latency-Glasfaser helfen wir unseren Kunden, widerstandsfähige Netzwerke aufzubauen, die strukturell für eine KI-gesteuerte Zukunft gerüstet sind."

Informationen zu STL - Sterlite Technologies Ltd

STL ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Konnektivitätslösungen, der End-to-End-Lösungen für den Aufbau von KI-fähigen Infrastrukturen, FTTx-, Land-, Unternehmens- und Rechenzentrumsnetzwerken anbietet. Lesen Sie mehr, Kontaktieren Sie uns, stl.tech | Twitter | LinkedIn | YouTube

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Medienarbeit

Shaily Rai Sinha

Telefon: +91 22 30450450

[email protected]

Investor Relations

Rahul Darak

Telefon: +91 22 30514000

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2920022/STL_Mynet_data_centre_connectivity.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2259921/STL_Logo.jpg