STL assure une connectivité ultra-rapide avec Mynet pour un centre de données au « cœur des montagnes »

Fourniture de solutions de fibre optique de nouvelle génération pour le déploiement d'un centre de données en Italie

BRESCIA, Italie, 26 février 2026 /PRNewswire/ -- S'appuyant sur un partenariat de confiance de plus de 15 ans, STL (NSE : STLTECH), l'un des principaux fournisseurs de solutions de connectivité pour les infrastructures numériques prêtes pour l'IA, a annoncé sa collaboration avec Mynet pour fournir des solutions de fibre optique de nouvelle génération à Intacture - un centre de données situé au « cœur des montagnes » du Trentin, en Italie. L'université de Trente est l'organe de mise en œuvre et le responsable scientifique de ce projet, qui a nécessité un engagement financier de 50,2 millions d'euros, dont 18,4 millions d'euros ont été fournis par le PNRR.

STL enables ultra-fast connectivity with Mynet for data centre in the ‘heart of the mountains’

Mynet, une société de télécommunications spécialisée dans les réseaux de fibre optique à haute performance dans le nord de l'Italie, est le premier opérateur à activer la connectivité par fibre optique sur le site d'Intacture. Le projet présentait un défi particulier : fournir une connectivité par fibre ultra-rapide et fiable dans un délai extrêmement serré et dans un environnement montagneux géographiquement complexe. L'emplacement du centre de données exigeait une solution capable de garantir des performances élevées, une fiabilité à long terme et une résilience, sans compromettre la vitesse de déploiement.

Cliquez ici pour visionner la vidéo - https://youtu.be/9KpsqOIWu2E

STL a été choisi comme partenaire technologique pour son expertise éprouvée en matière de solutions de connectivité avancées pour les centres de données et pour sa capacité à fournir des solutions à un rythme soutenu. STL a fourni ses solutions de pointe en matière de fibres optiques, notamment du câble à haute densité de fibres d'un diamètre compact, permettant des installations plus rapides et plus rentables dans des systèmes de gaines de 10/12 mm. Son design robuste permet un soufflage aisé sur de longues distances, avec une préparation finale plus rapide et une manipulation simplifiée sur place. Il est conçu pour répondre à des exigences strictes en matière de performances, de durabilité et d'évolutivité, ce qui permet un déploiement sans faille, même dans des conditions difficiles.

L'ensemble de l'infrastructure de connectivité confiée à MyNet a été réalisé en moins de deux mois - un délai record pour un projet de cette complexité dans un tel endroit. Le déploiement a permis à Mynet d'activer une connectivité par fibre optique à haute capacité et ultra-rapide sur le site, offrant des avantages mesurables, notamment une réduction de ~50% du temps de déploiement, une durée de vie du réseau de plus de 15 ans, et une plus grande stabilité du réseau en cas de charge de pointe.

En alliant l'expertise de Mynet en matière de réseaux locaux aux solutions avancées de STL en matière de fibre optique, le projet fournit une dorsale numérique résiliente et très performante, adaptée à l'infrastructure des centres de données de la prochaine génération.

« Nous avons accepté de relever un défi, » a déclaré Giovanni Zorzoni, directeur général de Mynet, « celui d'apporter une connectivité de haute performance à cette infrastructure extraordinaire en moins de soixante jours. Grâce aux solutions de fibre optique avancées de STL, nous avons pu nous concentrer sur la conception et l'exécution sans compromettre la fiabilité ou la performance. La qualité, la robustesse et la facilité de déploiement des solutions de fibre optique de STL nous ont permis de réaliser le projet en un temps record, même dans un environnement particulièrement exigeant. »

Commentant ce partenariat, Rahul Puri, PDG, ONB, STL, a déclaré : « Cette collaboration souligne l'expertise de STL dans la fourniture d'infrastructures numériques critiques pour les centres de données. En fournissant des solutions évolutives et prêtes pour l'avenir, comme la fibre multi-cœur et à faible latence, nous aidons nos clients à construire des réseaux résilients structurellement préparés pour un avenir axé sur l'IA ».

À propos de STL - Sterlite Technologies Ltd

STL est un leader mondial des solutions de connectivité avancées, fournissant des solutions de bout en bout pour la construction d'infrastructures prêtes pour l'IA, FTTx, réseaux ruraux, d'entreprises et de centres de données. En savoir plus, Contactez-nous, stl.tech | Twitter | LinkedIn | YouTube

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Relations avec les médias

Shaily Rai Sinha

Tél. : +91 22 30450450

[email protected]

Relations avec les investisseurs

Rahul Darak

Tél. : +91 22 30514000

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2920022/STL_Mynet_data_centre_connectivity.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2259921/STL_Logo.jpg