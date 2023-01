THE WORLD'S 50 BEST HOTELS - IL NUOVISSIMO PROGRAMMA DI 50 BEST PER CELEBRARE IL SETTORE ALBERGHIERO - IN ARRIVO NEL 2023

50 Best, l'organizzazione responsabile di The World's 50 Best Restaurants e The World's 50 Best Bars, annuncia il suo primo lancio a livello mondiale dal 2009

LONDRA, 10 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- 50 Best lancerà l'elenco inaugurale di The World's 50 Best Hotels nel settembre 2023, puntando i riflettori sulle straordinarie esperienze alberghiere in tutto il mondo che plasmeranno le aspirazioni di milioni di consumatori, viaggiatori e albergatori.



Il lancio di The World's 50 Best Hotels segnerà la prima iniziativa nel mondo dei viaggi del marchio pionieristico 50 Best e rappresenta un altro passo nel suo percorso per diventare il punto di riferimento globale per le migliori esperienze del settore gastronomico ed alberghiero in tutto il mondo.

Tim Brooke-Webb, Managing Director di 50 Best, ha dichiarato: "Negli ultimi 20 anni siamo diventati leader del mercato degli elenchi più affidabili di ristoranti e bar di massimo livello del pianeta selezionati da esperti del settore. La creazione dell'insieme di ristoranti, bar e hotel è per noi la soluzione naturale che va a completare il cerchio. Vogliamo creare una piattaforma unificante per i migliori hotel al mondo e le incredibili persone che vi sono coinvolte, ma anche per i consumatori, aiutandoli a scegliere i luoghi migliori in cui soggiornare".

Mark Sansom, Director of Content di The World's 50 Best Hotels, continua: "Riteniamo che esista un enorme divario nel mercato per una classifica di hotel realmente egualitaria. A differenza di altri premi, non vi sono costi di iscrizione, nè di aggiunta alla rosa dei candidati o di partecipazione".

Il primo elenco di The World's 50 Best Hotels verrà presentato in occasione di un evento dal vivo che si terrà a settembre 2023. La classifica rifletterà le migliori esperienze di viaggio raccolte da 580 votanti anonimi, un mix di albergatori, giornalisti e viaggiatori esperti, guidati da un gruppo di Academy Chairs in nove regioni del mondo. Ai votanti vengono semplicemente chieste le loro sette migliori esperienze durante il periodo di votazione di due anni. Può essere votato qualsiasi hotel al mondo, che non deve soddisfare alcun criterio.

Le Academy Chairs sono le seguenti:

Cecilia Núñez, America Latina , Caraibi

Danielle Demetriou , Giappone, Corea del Sud

Isabella Sullivan , Medio Oriente , Africa

Jeninne Lee-St John , sud-est asiatico

Kee Foong , Cina, Hong Kong , Taiwan , Macao

Lauren Ho , Europa

Michael Harden , Oceania

Yolanda Edwards , Stati Uniti, Canada

Zinara Rathnayake, Asia meridionale

Per ulteriori informazioni su The World's 50 Best Hotels, visitare: theworlds50best.com/hotels

