THE WORLD'S 50 BEST HOTELS - NOVO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO DA 50 BEST CELEBRANDO O SETOR HOTELEIRO - SERÁ LANÇADO EM 2023

50 Best, a organização por trás da The World's 50 Best Restaurants e da The World's 50 Best Bars, anuncia seu primeiro lançamento global desde 2009

LONDRES, 10 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A 50 Best lançará a lista inaugural da The World's 50 Best Hotels em setembro de 2023, destacando experiências hoteleiras excepcionais em todo o mundo que moldarão as aspirações de milhões de consumidores, viajantes e hoteleiros.



O lançamento da The World's 50 Best Hotels marcará a primeira incursão oficial da marca pioneira em viagens e é mais um passo na jornada da 50 Best para se tornar o ponto de referência global para as melhores experiências de hospitalidade em todo o mundo.

Tim Brooke-Webb, diretor geral da 50 Best, disse: "Nos últimos 20 anos, nos tornamos líderes de mercado no fornecimento das listas mais confiáveis de restaurantes e bares com curadoria de especialistas de todo o planeta. Para nós, parece natural completar o círculo, unindo restaurantes, bares e hotéis. Queremos criar uma plataforma unificadora para os melhores hotéis do mundo e as pessoas incríveis por trás deles, mas também para os consumidores, ajudando-os na escolha dos melhores lugares para se hospedar".

Mark Sansom, diretor de conteúdo da The World's 50 Best Hotels, continua: "Acreditamos que há uma enorme lacuna no mercado para uma classificação verdadeiramente igualitária de hotéis. Ao contrário de outros prêmios, não há custo para entrada, lista de finalistas ou participação".

A primeira lista da The World's 50 Best Hotels será revelada em um evento ao vivo em setembro de 2023. A classificação refletirá as melhores experiências de viagem reunidas de 580 eleitores anônimos - uma combinação de hoteleiros, jornalistas e viajantes experientes - liderada por um grupo de acadêmicos em nove regiões em todo o mundo. Os eleitores são simplesmente perguntados sobre suas sete melhores experiências durante o período de pesquisa de dois anos. Qualquer hotel do mundo é elegível para votos e não precisa se adequar a nenhum critério.

Os acadêmicos são os seguintes:

Cecilia Núñez, América Latina, Caribe

Danielle Demetriou , Japão, Coreia do Sul

Isabella Sullivan , Oriente Médio, África

Jeninne Lee-St John , Sudeste Asiático

Kee Foong , China , Hong Kong , Taiwan , Macau

Lauren Ho , Europa

Michael Harden , Oceania

Yolanda Edwards , EUA, Canadá

Zinara Rathnayake, Sul da Ásia

Para mais informações sobre a The World's 50 Best Hotels, acesse: theworlds50best.com/hotels

FONTE 50 Best

