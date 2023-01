THE WORLD'S 50 BEST HOTELS - LE TOUT NOUVEAU PROGRAMME DE RÉCOMPENSES DE 50 BEST CÉLÉBRANT L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE - SERA LANCÉ EN 2023

50 Best , l'organisation à l'origine de The World's 50 Best Restaurants et The World's 50 Best Bars , annonce son premier lancement mondial depuis 2009

LONDRES, 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- 50 Best présentera la liste inaugurale des The World's 50 Best Hotels en septembre 2023, mettant en lumière des expériences hôtelières exceptionnelles à travers le monde qui façonneront les aspirations de millions de consommateurs, de voyageurs et d'hôteliers.

Le lancement de The World's 50 Best Hotels marquera la première incursion officielle de la marque pionnière dans le secteur du voyage et constitue une nouvelle étape dans le cheminement de 50 Best vers le statut de référence mondiale des meilleures expériences hôtelières dans le monde.

Tim Brooke-Webb, directeur général de 50 Best, a déclaré : « Au cours des 20 dernières années, nous sommes devenus le leader du marché en fournissant les listes les plus fiables de restaurants et de bars sélectionnés par des experts sur la planète. Pour nous, il semble naturel de boucler la boucle en regroupant les restaurants, les bars et les hôtels. Nous souhaitons créer une plateforme fédératrice pour les meilleurs hôtels du monde et les individus exceptionnels qui se trouvent à leur initiative, mais également pour les consommateurs, en les aidant à choisir les meilleurs endroits où séjourner. »

Mark Sansom, directeur du contenu de The World's 50 Best Hotels, a poursuivi : « Nous pensons que le marché manque cruellement d'un classement d'hôtels véritablement égalitaire. Contrairement aux autres catégories de récompenses, l'inscription, la présélection et la participation sont gratuites. »

La toute première liste des The World's 50 Best Hotels sera révélée lors d'un événement en direct en septembre 2023. Le classement reflétera les meilleures expériences de voyage recueillies auprès de 580 votants anonymes – composé d'hôteliers, de journalistes et de voyageurs expérimentés – sous la direction d'un groupe de présidents d'Académie dans neuf régions du monde. Les votants sont simplement invités à indiquer leurs sept meilleures expériences au cours de la période de scrutin fixée à deux ans. Tous les hôtels du monde sont éligibles et ne doivent répondre à aucun critère.

Les présidents d'Académie sont les suivants :

Cecilia Núñez, Amérique latine, Caraïbes

Danielle Demetriou , Japon, Corée du Sud

Isabella Sullivan , Moyen-Orient, Afrique

Jeninne Lee-St John , Asie du Sud-Est

Kee Foong , Chine, Hong Kong , Taïwan, Macao

Lauren Ho , Europe

Michael Harden , Océanie

Yolanda Edwards , États-Unis, Canada

Zinara Rathnayake, Asie du Sud

Pour plus d'informations sur le programme The World's 50 Best Hotels, consultez le site : theworlds50best.com/hotels

Centre des médias : https://mediacentre.theworlds50best.com/

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1973352/World_50Best_Hotels_Logo.jpg

SOURCE 50 Best