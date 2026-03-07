Unispace rafforza la leadership nell'area EMEA con tre nomine a posizioni apicali

LONDRA, 7 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Unispace, leader mondiale in strategia, progettazione e costruzione integrata di spazi di lavoro, ha nominato Matthew Eastwood, amministratore delegato per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa (EMEA), rafforzando la propria leadership regionale in un momento in cui gli occupier ricercano soluzioni più sicure di strategia immobiliare, progettazione e implementazione degli spazi di lavoro.

Left to right: Matthew Eastwood, Fleur Peck, Kate Mason

Le nomine arrivano in un momento in cui molte organizzazioni globali stanno rivalutando i propri portafogli immobiliari e le strategie relative agli ambienti di lavoro, poiché il lavoro ibrido, la pressione sui costi e le aspettative in continua evoluzione dei dipendenti stanno ridefinendo il ruolo dell'ufficio.

Oltre alla nomina di Matthew, Unispace rafforza la propria leadership nell'area EMEA con l'ingresso di Fleur Peck come responsabile della strategia per ambienti di lavoro nell'area EMEA e di Kate Mason come senior principal per la progettazione degli spazi di lavoro nell'area EMEA, migliorare l'integrazione tra intuizione, strategia ed esecuzione in tutta la regione

La struttura di leadership ampliata riflette l'impegno di Unispace nel fornire soluzioni orientate ai risultati che combinano intelligence immobiliare, strategia sul posto di lavoro, progettazione e realizzazione di progetti attraverso un modello integrato. Matthew entra a far parte di Unispace con oltre 25 anni di esperienza internazionale in ruoli dirigenziali nei settori immobiliare, fornitura di spazi di lavoro e trasformazione operativa.

Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di direttore operativo globale per la divisione Global Workplace Solutions di CBRE, una piattaforma da 21 miliardi di dollari che supporta gli occupier in oltre 100 Paesi. In tale ruolo, ha ricoperto responsabilità a livello aziendale in tema di eccellenza operativa, governance, catena di fornitura, gestione del rischio e trasformazione tecnologica. Ha inoltre guidato l'integrazione di Turner & Townsend nell'ambito della gestione dei progetti e supervisionato un programma di visibilità delle performance a livello globale.

In precedenza, Matthew ha guidato l'attività di gestione dei progetti per l'area EMEA di CBRE, portando il fatturato da 260 milioni a oltre 1 miliardo di dollari. Sotto la sua guida, CBRE ha realizzato la più grande piattaforma di gestione dei progetti della regione e ha realizzato oltre 11.000 progetti all'anno in diversi settori.

In qualità di responsabile della strategia sul posto di lavoro per l'area EMEA, Fleur Peck entra a far parte di Unispace con oltre vent'anni di esperienza nel campo della progettazione e della strategia. La sua nomina rafforza ulteriormente la capacità di Unispace di guidare il settore, aiutando le organizzazioni a porre risorse umane e vision aziendale futura al centro delle soluzioni strategiche per l'ambiente di lavoro. La sua attenzione rivolta al coinvolgimento dei clienti nella definizione di strategie per l'ambiente di lavoro funge da catalizzatore per il cambiamento culturale e supporta la trasformazione organizzativa e le performance aziendali.

Fleur porta con sé una vasta esperienza di lavoro a contatto con i clienti, concentrandosi sulla comprensione delle reali sfide che le organizzazioni cercano di risolvere, dalle prestazioni e benessere alla cultura, collaborazione ed esigenze spaziali. Guiderà il team nello sfruttare queste intuizioni, combinandole con le competenze interne per definire requisiti chiari e misurabili per l'ambiente di lavoro.

Nel ruolo di senior principal della progettazione di spazi di lavoro per l'area EMEA, Kate Mason entra a far parte di Unispace dopo aver ricoperto presso Woods Bagot un ruolo senior come progettista d'interni e specialista di spazi di lavoro, lavorando a stretto contatto con i clienti per definire strategie per ambienti di lavoro e spazi complessi. Il suo background è ben radicato nel design, con una solida e rinomata capacità di tradurre le ambizioni organizzative in risultati di progettazione chiari e commercialmente sostenibili.

Nel suo ruolo presso Unispace, Kate guiderà le attività di coinvolgimento iniziale, briefing e sviluppo concettuale in tutta l'area EMEA. Lavorando con organizzazioni nei settori dei servizi finanziari, della tecnologia, del lusso e dei servizi professionali, contribuirà a definire la direzione strategica dei progetti fin dall'inizio, assicurando che l'intento progettuale sia in linea con le performance aziendali, l'identità del marchio e le esigenze operative a lungo termine.

Paul Saville-King, CEO del gruppo Unispace, ha commentato le nomine dei dirigenti senior per l'area EMEA: "Queste nomine sono esattamente ciò di cui la nostra azienda ha bisogno, poiché il nostro focus per il futuro è continuare a investire in persone che saranno in grado di gestire al meglio le attività aziendali. Matthew comprende sia la complessità delle organizzazioni globali sia l'importanza di una fornitura locale coerente. La sua esperienza nella trasformazione, nell'esecuzione di progetti e nella leadership operativa è perfettamente in linea con il nostro modello integrato e con la nostra ambizione di supportare i clienti durante l'intero ciclo di vita dei loro spazi".

Paul ha aggiunto: "Le nomine di Fleur e Kate rafforzano ulteriormente la nostra strategia e le nostre capacità di progettazione degli spazi di lavoro. Apporteranno un ampio bagaglio di esperienze e competenze all'intera regione e saranno una risorsa preziosa per l'azienda".

In qualità di CEO per l'area EMEA, Matthew si concentrerà sul consolidamento dell'allineamento in tutta la regione, rafforzando al contempo la garanzia dei risultati per i clienti. "Le organizzazioni stanno affrontando cambiamenti di portafoglio, pressioni normative e disciplina del capitale". Ha commentato Matthew Eastwood, amministratore delegato per area EMEA di Unispace.

Matthew ha anche affermato: "Il mio obiettivo sarà quello di promuovere la crescita responsabilizzando il personale di Unispace e approfondendo le partnership con i clienti, rafforzando al contempo il modello aziendale coerente a livello globale in tutta la regione e rafforzando la garanzia dei risultati".

Fleur Peck, responsabile delle strategie relative agli ambienti di lavoro nell'area EMEA per Unispace, ha dichiarato: "Il posto di lavoro è diventato una leva strategica per le prestazioni, il benessere e il marchio. Sono entusiasta di entrare a far parte di Unispace e di lavorare con i clienti per definire i risultati che desiderano, aiutandoli poi a tradurli in spazi di lavoro che supportino realmente le persone e il successo dell'azienda".

Kate Mason, senior principal per la progettazione di spazi di lavoro per l'area EMEA presso Unispace, ha aggiunto: "Ho sempre creduto che un ottimo design inizi cercando di comprendere al meglio le persone, le loro organizzazioni, la loro cultura e il loro significato di successo. Il luogo di lavoro è diventato uno strumento potente per migliorare le prestazioni e il coinvolgimento. Il mio obiettivo è porre le domande giuste fin dall'inizio, in modo che le decisioni di progettazione siano mirate e basate su risultati reali".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2928090/Unispace_New_Leaders.jpg