A Unispace reforça a liderança na EMEA com três nomeações para cargos seniores

LONDRES, 7 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Unispace, líder global em estratégia, design e construção integrada de locais de trabalho, nomeou Matthew Eastwood como Diretor Geral para a Europa, Médio Oriente e África (EMEA), reforçando a sua liderança regional, numa altura em que as empresas procuram maior certeza em termos de estratégia imobiliária, design e entrega de locais de trabalho.

Left to right: Matthew Eastwood, Fleur Peck, Kate Mason

As nomeações acontecem num momento em que muitas organizações globais estão a reavaliar os seus portfólios imobiliários e estratégias de local de trabalho, à medida que o trabalho híbrido, as pressões de custos e as expetativas crescentes dos funcionários redefinem o papel do escritório.

Juntamente com a nomeação de Matthew, a Unispace reforça a sua liderança na EMEA com a entrada de Fleur Peck como Responsável pela Estratégia do Local de Trabalho, EMEA, e Kate Mason como Diretora Sénior de Design do Local de Trabalho EMEA, melhorando a integração de perspetivas, estratégia e execução em toda a região.

A estrutura de liderança ampliada mostra o compromisso da Unispace em oferecer soluções focadas em resultados que juntam inteligência imobiliária, estratégia no local de trabalho, design e entrega de projetos através de um modelo integrado. O Matthew junta-se à Unispace com mais de 25 anos de experiência em liderança internacional nas áreas de imobiliário, entrega de locais de trabalho e transformação operacional.

Mais recentemente, foi Diretor de Operações Global da divisão Global Workplace Solutions da CBRE, uma plataforma de 21 mil milhões de dólares que apoia ocupantes em mais de 100 países. Nessa função, foi responsável pela excelência operacional, governação, cadeia de abastecimento, risco e transformação tecnológica em toda a empresa. Também liderou a integração da Turner & Townsend no negócio de gestão de projetos e supervisionou um programa global de visibilidade de desempenho.

Antes disso, Matthew liderou o negócio de Gestão de Projetos da CBRE na região EMEA, fazendo com que a receita crescesse de 260 milhões de dólares para mais de mil milhões de dólares. Sob a sua liderança, a CBRE criou a maior plataforma de gestão de projetos da região e entregou mais de 11 000 projetos por ano em vários setores.

Como Responsável pela Estratégia do Local de Trabalho EMEA, Fleur Peck junta-se à Unispace com mais de duas décadas de experiência em design e estratégia. A sua nomeação reforça ainda mais a capacidade da Unispace de liderar a partir da linha da frente, ajudando as organizações a colocar os seus colaboradores e a sua visão empresarial futura no centro das soluções estratégicas para o local de trabalho. O seu compromisso em envolver os clientes na definição de estratégias para o local de trabalho serve como um catalisador para a mudança cultural e apoia a transformação organizacional e o desempenho empresarial.

A Fleur traz uma vasta experiência do lado do cliente para a função, focando-se em compreender os verdadeiros desafios que as organizações estão a tentar resolver — do desempenho e bem-estar à cultura, colaboração e necessidades espaciais. Irá liderar a equipa na utilização destas informações e combiná-las com a experiência da empresa para definir requisitos claros e mensuráveis para o local de trabalho.

No cargo de Diretora Sénior de Design do Local de Trabalho, EMEA, Kate Mason junta-se à Unispace vinda da Woods Bagot, onde ocupava um cargo sénior como Designer de Interiores e especialista em locais de trabalho, trabalhando de perto com os clientes para definir estratégias para locais de trabalho e briefings espaciais complexos. A sua formação tem raízes no design, com uma reputação sólida por transformar a ambição organizacional em resultados de design claros e comercialmente viáveis.

No seu cargo na Unispace, a Kate será responsável pelo contacto inicial, briefing e desenvolvimento de conceitos em toda a região EMEA. Trabalhando com organizações nas áreas de serviços financeiros, tecnologia, luxo e serviços profissionais, vai ajudar a definir a direção estratégica dos projetos desde o início, garantindo que a intenção do design esteja alinhada com o desempenho comercial, a identidade da marca e as necessidades operacionais a longo prazo.

Paul Saville-King, Diretor Geral do Grupo Unispace, comentou sobre as nomeações para cargos seniores na EMEA: "Estas nomeações são exatamente o que a nossa empresa precisa, já que continuamos focados no futuro e apostamos nas melhores pessoas para levar este negócio para a frente. O Matthew compreende tanto a complexidade das organizações globais como a importância de uma entrega local consistente. A sua experiência em transformação, execução de projetos e liderança operacional combina na perfeição com o nosso modelo integrado e a nossa ambição de apoiar os clientes ao longo de todo o ciclo de vida dos seus espaços."

Paul acrescentou: "As nomeações de Fleur e Kate reforçam ainda mais a nossa estratégia no local de trabalho e as nossas capacidades de design. Trazem uma grande experiência e conhecimento para a região e serão uma mais-valia para o negócio."

Como Diretor Geral EMEA, o foco de Matthew será fortalecer o alinhamento em toda a região, ao mesmo tempo que reforça a garantia de entrega para os clientes. "As organizações estão a lidar com mudanças no portfólio, pressão regulatória e disciplina de capital." Comentou Matthew Eastwood, Diretor Geral da Unispace para a EMEA.

Matthew disse ainda: "O meu foco será impulsionar o crescimento, capacitando os funcionários da Unispace e aprofundando as parcerias com os clientes, ao mesmo tempo que fortaleço o modelo globalmente consistente da empresa em toda a região e reforço a certeza da entrega".

Fleur Peck, Responsável pela Estratégia do Local de Trabalho EMEA para a Unispace, disse: "O local de trabalho tornou-se uma alavanca estratégica para o desempenho, o bem-estar e a marca. Estou entusiasmado por me juntar à Unispace e trabalhar com os clientes para definir os resultados que pretendem, ajudando depois a traduzir esses resultados em locais de trabalho que apoiam genuinamente as pessoas e o sucesso empresarial."

Kate Mason, Diretora Sénior de Design do Local de Trabalho, EMEA da Unispace, acrescentou: "Sempre acreditei que um ótimo design começa com a compreensão verdadeira das pessoas, das suas organizações, da sua cultura e do que o sucesso significa para elas. O local de trabalho tornou-se uma ferramenta poderosa para o desempenho e o envolvimento. O meu foco é fazer as perguntas certas logo no início, para que as decisões de design sejam significativas e baseadas em resultados reais.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2928090/Unispace_New_Leaders.jpg