Unispace renforce son leadership dans la région EMEA avec trois nominations de haut niveau

LONDRES, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Unispace, un leader mondial de la stratégie, de la conception et de la construction de lieux de travail intégrés, a nommé Matthew Eastwood au poste de président-directeur général pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), renforçant ainsi son leadership régional alors que les entreprises occupantes recherchent une plus grande certitude en matière de stratégie immobilière, de conception de lieux de travail et de livraison.

Ces nominations interviennent à un moment où de nombreuses organisations internationales réévaluent leurs portefeuilles immobiliers et leurs stratégies en matière de lieu de travail, alors que le travail hybride, la pression des coûts et l'évolution des attentes des employés redéfinissent le rôle du bureau.

Parallèlement à la nomination de Matthew, Unispace renforce son leadership EMEA avec l'arrivée de Fleur Peck en tant que responsable de la stratégie des lieux de travail, EMEA, et de Kate Mason en tant que Senior Principal, Workplace Design EMEA, améliorant ainsi l'intégration de la vision, de la stratégie et de l'exécution dans toute la région.

La structure de direction élargie reflète l'engagement d'Unispace à fournir des solutions axées sur les résultats qui relient l'intelligence immobilière, la stratégie en matière de lieu de travail, la conception et la réalisation de projets par le biais d'un modèle intégré. Matthew rejoint Unispace avec plus de 25 ans d'expérience de leadership international dans les domaines de l'immobilier, de la fourniture de lieux de travail et de la transformation opérationnelle.

Plus récemment, il a occupé le poste de directeur de l'exploitation au niveau mondial pour la division Global Workplace Solutions de CBRE, une plateforme de 21 milliards de dollars soutenant les occupants dans plus de 100 pays. À ce titre, il était responsable, à l'échelle de l'entreprise, de l'excellence opérationnelle, de la gouvernance, de la chaîne d'approvisionnement, du risque et de la transformation technologique. Il a également dirigé l'intégration de Turner & Townsend au sein de l'activité de gestion de projets et a supervisé un programme mondial de visibilité des performances.

Avant cela, Matthew a dirigé l'activité de gestion de projets de CBRE pour la région EMEA, la faisant passer de 260 millions de dollars à plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires. Sous sa direction, CBRE a mis en place la plus grande plateforme de gestion de projets de la région et a réalisé plus de 11 000 projets par an dans de nombreux secteurs.

En tant que responsable de la stratégie du lieu de travail pour la région EMEA, Fleur Peck rejoint Unispace avec plus de vingt ans d'expérience en matière de design et de stratégie. Sa nomination renforce la capacité d'Unispace à diriger depuis le front, en aidant les organisations à placer leur personnel et leur vision future de l'entreprise au centre de solutions stratégiques pour le lieu de travail. L'accent qu'elle met sur l'engagement avec les clients pour définir des stratégies sur le lieu de travail sert de catalyseur pour le changement culturel et soutient la transformation organisationnelle et la performance de l'entreprise.

Fleur apporte à ce poste sa vaste expérience du côté client, en s'attachant à comprendre les véritables défis que les organisations tentent de relever - de la performance et du bien-être à la culture, la collaboration et les besoins en matière d'espace. Elle dirigera l'équipe en tirant parti de ces connaissances et en les associant à l'expertise interne pour définir des exigences claires et mesurables en matière de lieu de travail.

En tant que Senior Principal, Workplace Design EMEA, Kate Mason rejoint Unispace après avoir travaillé chez Woods Bagot, où elle occupait un poste de haut niveau en tant qu'architecte d'intérieur et spécialiste des lieux de travail, travaillant en étroite collaboration avec les clients pour élaborer des stratégies en matière de lieux de travail et des projets spatiaux complexes. Son expérience est ancrée dans la conception, avec une solide réputation pour traduire l'ambition organisationnelle en résultats clairs et commercialement fondés en matière de conception.

Dans son rôle chez Unispace, Kate dirigera l'engagement, le briefing et le développement de concepts dans la région EMEA. Travaillant avec des organisations dans les domaines des services financiers, de la technologie, du luxe et des services professionnels, elle aidera à définir l'orientation stratégique des projets dès le départ, en veillant à ce que l'intention de la conception s'aligne sur les performances de l'entreprise, l'identité de la marque et les besoins opérationnels à long terme.

Paul Saville-King, PDG du groupe Unispace, a fait une déclaration sur ces nominations : « Ces nominations correspondent exactement à ce dont notre entreprise a besoin, car nous continuons à nous concentrer sur l'avenir et à investir dans les meilleures personnes pour faire la progresser. Matthew comprend à la fois la complexité des organisations mondiales et l'importance d'une prestation locale cohérente. Son expérience en matière de transformation, d'exécution de projets et de direction opérationnelle correspond parfaitement à notre modèle intégré et à notre ambition d'accompagner nos clients tout au long du cycle de vie de leurs espaces. »

Paul a ajouté : « Les nominations de Fleur et de Kate renforcent nos capacités en matière de stratégie et de conception du lieu de travail. Ils apportent à la région une grande expérience et une grande expertise et seront un atout pour l'entreprise. »

En tant que PDG EMEA, Matthew se concentrera sur le renforcement de l'alignement à travers la région tout en renforçant la certitude de livraison pour les clients. « Les organisations sont confrontées à des changements de portefeuille, à la pression réglementaire et à la discipline en matière de capital. » Commente Matthew Eastwood, président-directeur général d'Unispace pour la région EMEA.

Matthew a également déclaré : « Je m'attacherai à stimuler la croissance en responsabilisant le personnel d'Unispace et en approfondissant les partenariats avec les clients, tout en renforçant le modèle cohérent de l'entreprise dans toute la région et en consolidant la certitude des livraisons. »

Fleur Peck, responsable de la stratégie du lieu de travail EMEA pour Unispace, a déclaré : « Le lieu de travail est devenu un levier stratégique pour la performance, le bien-être et la marque. Je me réjouis de rejoindre Unispace et de travailler avec les clients pour définir les résultats qu'ils souhaitent, puis de les aider à les traduire en lieux de travail qui soutiennent véritablement les personnes et la réussite de l'entreprise. »

Kate Mason, Senior Principal, Workplace Design, EMEA chez Unispace, a ajouté : « J'ai toujours pensé qu'une bonne conception commençait par une véritable compréhension des personnes, de leurs organisations, de leur culture et de ce qu'est la réussite pour eux. Le lieu de travail est devenu un puissant outil de performance et d'engagement. Je m'attache à poser les bonnes questions dès le départ, afin que les décisions en matière de conception soient judicieuses et fondées sur des résultats concrets. »

