VALVOLINE LANCIA IN EUROPA "RESTORE & PROTECT" E RIDEFINISCE LE FUNZIONI DELL'OLIO MOTORE

Lo storico marchio di lubrificanti presenta una tecnologia per rimuovere i depositi, ripristinare le prestazioni del motore e prevenire gli accumuli.

LONDON, 2 luglio 2026 /PRNewswire/ -- L'azienda che ha inventato l'olio motore, ora lo ridefinisce. Valvoline Global Operations, il più antico produttore di olio motore1 e leader globale nelle soluzioni per l'automotive e l'industria, annuncia il lancio sul mercato europeo di "Restore & Protect", un lubrificante che ridefinisce gli standard della propria categoria.

Valvoline Global Restore + Protect Hero Video Speed Speed Valvoline Restore + Protect

"Restore & Protect" è infatti l'unico olio motore in grado di eliminare fino al 99%2 dei depositi interni e fino al 78%3 delle morchie grazie a un'azione combinata di rimozione dei residui esistenti e di protezione contro i futuri accumuli (dati rilevati con un utilizzo del prodotto per quattro o più cambi d'olio consecutivi agli intervalli di manutenzione standard).

In uno scenario europeo in cui l'età media dei veicoli su strada è particolarmente elevata (12,7 anni)4 e in costante aumento, il mantenimento delle prestazioni del motore costituisce una misura fondamentale per il contenimento dei costi di gestione. L'uso quotidiano del veicolo comporta infatti l'accumulo progressivo di depositi e morchie, con un impatto diretto su efficienza, reattività e affidabilità a lungo termine.

"Restore & Protect" offre un'azione di rigenerazione attiva, grazie a tecnologie proprietarie Valvoline quali:

Active-Clean Technology: individua, dissolve e rimuove i depositi esistenti nel tempo.

Liqui-Shield Technology: previene la formazione di nuovi accumuli, mantenendo la pulizia interna del propulsore.

Già introdotto con successo in altri mercati internazionali, "Restore & Protect" è stato specificamente adattato da Valvoline per soddisfare i requisiti tecnici dei motori sia a benzina sia diesel utilizzati in Europa. La formulazione europea soddisfa i principali standard prestazionali ACEA (Associazione Europea Costruttori Automobili) e API (Istituto Americano per il Petrolio) ed è idonea per un'ampia gamma di veicoli e applicazioni OEM in base alla gradazione di viscosità.

"L'utilizzo di 'Restore & Protect' per la manutenzione ordinaria - spiega Samuel Raudales, Senior Vice President e General Manager EMEA di Valvoline Global – consente di mantenere i motori alla massima efficienza, supportando al contempo le prestazioni a lungo termine. Abbiamo sviluppato 'Restore & Protect' per assicurare che i motori non siano solo protetti, ma anche attivamente curati lungo l'intero ciclo di vita del veicolo. 'Restore & Protect' aiuta a ripristinare l'efficienza originale del propulsore, rimuovendo le morchie e i depositi che si accumulano con il passare dei chilometri. Da 160 anni Valvoline™ ridefinisce i limiti di ciò che è possibile e 'Restore & Protect' dimostra ancora una volta il nostro impegno a non smettere mai di innovare"

"Restore & Protect" offre inoltre ai professionisti della riparazione l'opportunità di proporre un servizio a maggiore valore aggiunto. Piuttosto che limitarsi alla semplice sostituzione dell'olio motore, i professionisti dell'assistenza possono offrire una soluzione proattiva per il ripristino del motore, contribuendo a contrastare i depositi già presenti, proteggere dalla formazione di nuovi accumuli e offrire ai clienti un motivo concreto per investire nelle prestazioni a lungo termine del veicolo, rafforzando fiducia, fidelizzazione e sicurezza in ogni intervento di manutenzione.

Valvoline "Restore & Protect" è disponibile attraverso la rete di distributori e partner di assistenza Valvoline in tutta Europa. Maggiori informazioni e l'elenco dei punti vendita autorizzati sono disponibili sul sito ValvolineGlobal.com

Valvoline™ Global Operations

Con una storia di successi lunga 160 anni, Valvoline Global è leader mondiale nelle soluzioni per l'automotive e l'industria e nell'offerta di servizi di alto livello per i propri partner in tutto il mondo. Primo marchio di olio motore nella storia degli Stati Uniti, Valvoline Global sviluppa soluzioni innovative per la mobilità del futuro in oltre 140 Paesi, attraverso una rete di 80.000 punti distributivi.

Grazie a soluzioni disponibili per ogni tipologia di motore e trasmissione – dai veicoli ad alto chilometraggio e per servizi gravosi fino ai veicoli elettrici – Valvoline Global progetta il futuro della mobilità e amplia il proprio raggio d'azione alle soluzioni di scambio termico per il calcolo ad alte prestazioni (High-Performance Computing).

Insieme alla capogruppo Aramco, tra i principali player mondiali nei settori dell'energia e dei prodotti chimici, Valvoline Global guida l'innovazione di prodotto e soluzioni di business sostenibili per le sfide future, su strada e fuori strada.

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Valvoline™, Valvoline Restore & Protect™ o Restore & Protect™ sono marchi registrati di Valvoline Global o delle sue controllate. Tutti gli altri marchi citati nel presente comunicato appartengono ai rispettivi titolari.