Valvoline™ wprowadza w Europie olej Restore & Protect™ - nowy wymiar ochrony i regeneracji silnika

Marka z 160-letnim doświadczeniem w produkcji olejów silnikowych i środków smarnych wprowadza innowacyjną technologię opracowaną z myślą o jednoczesnym usuwaniu osadów, przywracaniu osiągów silnika i ochronie przed ich ponownym odkładaniem.

LONDON, 2 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Marka, która wynalazła olej silnikowy, dziś definiuje go na nowo. Valvoline™ Global Operations, The Original Motor Oil¹ oraz globalny lider w dziedzinie rozwiązań dla motoryzacji i przemysłu, ogłosił dziś europejską premierę swojego przełomowego produktu w kategorii środków smarnych Restore & Protect™

Valvoline Global Restore + Protect Hero Video Speed Speed Valvoline Restore + Protect

Restore & Protect™ to jedyny olej silnikowy, którego skuteczność w usuwaniu do 99%² osadów zagrażających pracy silnika oraz 78%³ szlamu została potwierdzona. Produkt przewyższa standardowe oleje , ponieważ działa na osady już obecne wewnątrz silnika,

a jednocześnie pomaga chronić przed ich ponownym odkładaniem.

Z myślą o silniku i portfelu kierowcy

Europejscy kierowcy coraz dłużej korzystają ze swoich pojazdów⁴, dlatego utrzymanie ich osiągów i niezawodności ma bezpośrednie przełożenie na koszty eksploatacji. Z czasem codzienna eksploatacja może prowadzić do gromadzenia się osadów i szlamu wewnątrz silnika, wpływając na jego wydajność, reakcję na przyspieszenie oraz długoterminową niezawodność. Choć wszystkie oleje silnikowe są projektowane tak, aby ograniczać tarcie i zużycie, Restore & Protect™ idzie o krok dalej oferując aktywny proces odbudowy sprawności silnika. Przy regularnym stosowaniu Restore & Protect™ może pomagać przywracać silnikom pracę zbliżoną do nowej jednostki, dzięki autorskim innowacjom Valvoline, takim jak:

Active-Clean Technology: ukierunkowuje działanie na istniejące osady silnikowe, rozpuszcza je i z czasem usuwa;

Liqui-Shield Technology: pomaga zapobiegać powstawaniu nowych osadów, utrzymując czystość silnika.

Opracowany z myślą o europejskich kierowcach i warunkach jazdy

Po udanych debiutach na innych rynkach Valvoline opracował wersję Restore & Protect™ dostosowaną do potrzeb i wymagań europejskich silników benzynowych i wysokoprężnych. Formuła przeznaczona na rynek europejski została potwierdzona w rygorystycznych testach, spełnia kluczowe standardy jakości ACEA i API oraz nadaje się do stosowania w szerokiej gamie pojazdów i w wielu zastosowaniach zgodnych z wymaganiami OEM, w zależności od klasy lepkości.

„Wybierając Restore & Protect™ do regularnej pielęgnacji samochodu, kierowcy mogą zadbać o optymalną pracę silnika już dziś i dbać o jego długoterminową sprawność przez wiele kolejnych podróży" – powiedział Samuel Raudales, Valvoline™ Global Senior Vice President and General Manager, Europe, Middle East and Africa. „Opracowaliśmy Restore & Protect™, aby dać kierowcom pewność, że ich silniki są nie tylko chronione, ale także aktywnie pielęgnowane przez cały okres użytkowania pojazdu. Produkt pomaga przywracać silnikowi pierwotną kondycję poprzez usuwanie szlamu i osadów, które mogą gromadzić się wraz z rosnącym przebiegiem. Od 160 lat Valvoline™ wyznacza granice tego, co możliwe, a Restore & Protect™ po raz kolejny potwierdza nasze zaangażowanie w nieustanne innowacje".

Restore & Protect™ daje również mechanikom możliwość zaoferowania klientom usług o wyższej jakości. Zamiast samej wymiany oleju, serwisy mogą zaproponować proaktywne rozwiązanie wspierające odnowę silnika – pomagające usuwać istniejące osady, chronić przed ich ponownym odkładaniem oraz uzasadniające inwestycję w długoterminową sprawność pojazdu. Takie podejście wzmacnia zaufanie klientów, buduje lojalność i zwiększa ich pewność przy każdej kolejnej wizycie w serwisie.

Valvoline Restore & Protect™ jest już dostępny w Europie za pośrednictwem sieci dystrybutorów i partnerów serwisowych Valvoline. Szczegółowe informacje o Restore & Protect™, w tym lista autoryzowanych punktów sprzedaży, są dostępne na stronie ValvolineGlobal.com.

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O Valvoline™ Global Operations

Valvoline™ Global, pierwsza marka olej silnikowego w Ameryce, wspiera rozwój nowej generacji mobilności dzięki innowacjom dostępnym dla klientów w ponad 140 krajach i w ponad 80 000 punktów dystrybucji. Jako światowy lider w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań dla motoryzacji i przemysłu oraz najwyższej klasy usług dla partnerów na całym świecie, Valvoline™ kontynuuje swoje 160-letnie dziedzictwo pionierskich osiągnięć.

Valvoline™ Global oferuje rozwiązania dla różnych typów silników i układów napędowych – od pojazdów z wysokim przebiegiem i zastosowań heavy duty (pojazdy użytkowe i maszyny pracujące w wymagających warunkach) po pojazdy elektryczne. Firma wyznacza kierunek rozwoju mobilności i technologii przyszłości, wykorzystując rozwiązania transferu ciepła także dla wysokowydajnych systemów obliczeniowych.

Wspólnie z naszą spółką dominującą Aramco, jedną z największych na świecie zintegrowanych firm energetyczno-chemicznych, rozwijamy innowacyjne produkty i zrównoważone rozwiązania biznesowe odpowiadające na wyzwania przyszłości - zarówno na drogach, jak i w innych obszarach mobilności.

Więcej informacji można znaleźć, obserwując nas na: ValvolineGlobal.com, Instagram, Facebook oraz LinkedIn.

Valvoline™, Valvoline Restore & Protect™ i Restore & Protect™ są znakami towarowymi Valvoline Global lub jej podmiotów zależnych. Wszystkie inne znaki towarowe, do których odniesiono się w niniejszym materiale, są własnością ich odpowiednich właścicieli.