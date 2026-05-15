WIRobotics ottiene un finanziamento Serie B di circa 100 miliardi di KRW (68 milioni di dollari)

Accelerazione dello sviluppo della robotica umanoide e dell'IA fisica

SEOUL, Corea del Sud, 15 maggio 2026 /PRNewswire/ -- WIRobotics, azienda leader nel settore della robotica (Co-CEO Yeonbaek Lee e Yongjae Kim) ha annunciato di aver completato il round di finanziamento di Serie B del valore di 95 miliardi di KRW (circa 68 milioni di dollari). L'investimento giunge a circa due anni dal round di finanziamento Serie A di 13 miliardi di KRW ottenuto dalla società a marzo 2024 e conferma la crescente fiducia nelle tecnologie robotiche di nuova generazione di WIRobotics e nel loro potenziale di commercializzazione.

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JB Investment ha gestito l'operazione con la partecipazione di InterVest, Hana Ventures, Smilegate Investment, SBVA, NH Investment & Securities, Company K Partners, GU Investment e FuturePlay.

WIRobotics sviluppa la propria piattaforma robotica umanoide "ALLEX", basata su tecnologie concepite per comprendere e potenziare i movimenti umani. Di recente, la società è stata selezionata per il programma "Physical AI Fellowship" di NVIDIA, un riconoscimento che conferma le capacità tecnologiche e il potenziale globale dell'azienda. Grazie alle collaborazioni con AWS e NVIDIA, WIRobotics sta sviluppando tecnologie di IA fisica di nuova generazione portando avanti progetti congiunti di ricerca e convalida della piattaforma (PoC) insieme a istituti di ricerca e case automobilistiche internazionali.

Lo sviluppo dei robot umanoidi di WIRobotics è incentrato su dati reali e su tecnologie di controllo maturate grazie alle attività di dispositivi robotici indossabili. Negli ultimi tre anni, la società ha costruito dataset sugli utenti grazie a "WIM", un robot di assistenza alla deambulazione indossabile, sviluppando tecnologie di assistenza personalizzate, ottimizzate in base allo stile della camminata e alle condizioni fisiche di ciascun individuo.

Ora WIM è al terzo anno di commercializzazione e ha superato le 3.000 unità vendute complessivamente e ha raggiunto i mercati di Europa, Cina, Turchia e Giappone. I ricavi hanno registrato un incremento passando da 560 milioni di KRW nel 2023 a 1,3 miliardi di KRW nel 2024, fino a quota 2,79 miliardi nel 2025, mentre nel primo trimestre 2026, l'azienda ha già superato il fatturato registrato nel 2024. WIM ha ricevuto inoltre il premio CES Innovation Awards per tre anni consecutivi, a testimonianza del costante riconoscimento internazionale delle sue tecnologie e della competitività dei suoi prodotti.

Informazioni su WIRobotics

WIRobotics è una società attiva nel settore della robotica a livello globale, specializzata nello sviluppo di sistemi robotici indossabili e umanoidi basati sui dati del movimento umano. Sin dalla sua costituzione, nel 2021, la società ha commercializzato "WIM", un robot di assistenza alla deambulazione indossabile e ha ampliato le attività di IA fisica grazie alla propria piattaforma di robotica umanoide "ALLEX".

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