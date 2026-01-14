WIRobotics conclude il CES 2026, avanzando nella fase di esecuzione della collaborazione globale tra robotica umanoide e indossabile

YONGIN, Corea del Sud, 14 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- WIRobotics, un'azienda globale di robotica diretta congiuntamente dai co-CEO Younbaek Lee e Yongjae Kim, ha annunciato la conclusione positiva della sua partecipazione al CES 2026, segnando il passaggio dalla fase di dimostrazione tecnologica a quella di applicazione della collaborazione globale tra robotica umanoide e indossabile.

At CES 2026, Younbaek Lee, Co-CEO of global robotics company WIRobotics, explains the company’s products to visitors at the exhibition.

Durante il CES 2026 Unveiled e l'esposizione principale, WIRobotics ha presentato il suo robot indossabile per la deambulazione assistita WIM S e il robot umanoide ALLEX, oltrepassando i confini delle dimostrazioni per impegnarsi in discussioni commerciali concrete e nella pianificazione di collaborazioni tecniche. Il CES di quest'anno ha rappresentato un punto di svolta significativo, con risultati tangibili che hanno portato a partnership concrete e all'espansione del business.

Alla fiera, ALLEX ha suscitato un forte interesse da parte di aziende tecnologiche globali, tra cui NVIDIA, Meta e Amazon, con numerose organizzazioni che hanno espresso interesse all'acquisto. WIRobotics ha inoltre definito piani concreti per la collaborazione tecnica e lo sviluppo congiunto di tecnologie con alcune grandi aziende nel campo dell'AI, portando le discussioni a una fase concreta.

ALLEX era molto apprezzato per l'elevato grado di libertà di mani e braccia, oltre che per la capacità di fornire un controllo della forza simile a quello umano e un'interazione naturale con tutto il corpo. C'era grande attesa anche per la piattaforma ALLEX incentrata sulla ricerca, la cui commercializzazione è prevista per la fine dell'anno, insieme a una configurazione ampliata integrata con una base mobile su ruote.

Anche il robot indossabile WIM dell'azienda ha prodotto risultati aziendali tangibili al CES 2026. WIRobotics ha discusso di una possibile collaborazione con comunità di anziani e programmi governativi negli Stati Uniti, promuovendo al contempo partnership di distribuzione in Messico, Medio Oriente e sud-est asiatico, consolidando ulteriormente la sua strategia di espansione globale.

Con quasi tre anni di utilizzo commerciale, WIM continua a dimostrare il proprio valore come robot indossabile progettato per l'uso quotidiano a lungo termine. Utenti storici provenienti da tutto il mondo hanno visitato lo stand WIRobotics per provare i prodotti aggiornati e condividere feedback sull'utilizzo nel mondo reale, rafforzando la fiducia degli utenti e l'adozione sostenibile.

"Il CES 2026 ha segnato una transizione fondamentale per WIRobotics: dalla presentazione della tecnologia all'attuazione di vere e proprie iniziative di collaborazione e di business con partner globali", ha affermato Younbaek Lee, co-CEO di WIRobotics.

"L'esperienza del mondo reale e i dati generati tramite la robotica indossabile sono diventati una risorsa fondamentale per velocizzare il percorso verso la maturità e la commercializzazione della nostra tecnologia robotica umanoide. Basandoci su entrambe le piattaforme, amplieremo attivamente lo sviluppo congiunto e le opportunità di mercato globale con i nostri partner".

Dopo il CES 2026, WIRobotics prevede di accelerare la collaborazione globale e l'espansione aziendale incentrata sulla robotica umanoide e indossabile, contribuendo a una più ampia integrazione della robotica nella ricerca, nell'industria e nella vita quotidiana.

Informazioni su WIRobotics

Fondata nel 2021, WIRobotics è un'azienda robotica globale che spazia dalla robotica indossabile per l'uso quotidiano alla robotica umanoide di nuova generazione. L'azienda ha avviato le vendite commerciali di robot indossabili per la parte bassa della schiena e per la deambulazione assistita nel 2023; nell'estate del 2025 ha presentato la parte superiore del corpo del suo robot umanoide, ALLEX, espandendosi nella robotica umanoide avanzata. Grazie allo sviluppo di tecnologie robotiche pratiche e all'avanguardia, WIRobotics continua a plasmare il futuro della robotica su scala globale.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860296/CES_2026.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2590028/ID_936db7a184ff_Logo.jpg