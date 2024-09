WorldSkills Lione 2024: vincitori di talento, eredità duratura

LIONE, Francia, 20 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Dopo un'intensa settimana di competizione, la 47esima edizione della WorldSkills Competition si è ufficialmente conclusa, segnando la fine di un entusiasmante viaggio per 1.400 giovani professionisti provenienti da tutto il mondo. Per quattro giorni i partecipanti, provenienti da circa 70 paesi e regioni geografiche, si sono sfidati agguerriti in 59 diverse aree di competenza, trasformando l'Eurexpo di Lione in un vivace centro di artigianato e talenti internazionali.

Fin dal primo giorno l'atmosfera è stata carica di energia, con i concorrenti che hanno messo in mostra la loro competenza in settori che spaziano dalla produzione all'ingegneria, alla moda, alla tecnologia digitale e all'assistenza sanitaria. Il livello di dedizione e precisione dimostrato durante la settimana ha testimoniato il profondo impegno che questi giovani professionisti hanno nei confronti del loro mestiere, nonché della determinazione a dimostrare il valore della loro nazione sulla scena mondiale.

Ieri sera la cerimonia di chiusura del WorldSkills Lyon 2024, tenutasi allo stadio Groupama, ha concluso l'evento con un'emozionante conclusione: l'annuncio dei vincitori delle medaglie in ogni categoria di abilità. Sono state assegnate quattro medaglie per ogni abilità: medaglia d'oro, medaglia d'argento, medaglia di bronzo e medaglione per l'eccellenza. Questa cerimonia ha sottolineato la convinzione fondamentale del movimento WorldSkills: l'eccellenza si trova nella diversità – diversità di profili, background, competenze e tecniche.

L'elenco dei medagliati è ora disponibile. Visitare https://worldskills.org/what/competitions/worldskills-lyon-2024/#results per scoprire i nomi dei vincitori!

Cosa succederà ora?

L'impatto di WorldSkills Lyon 2024 si estende ben oltre l'evento stesso. Con lo svolgersi della competizione e con milioni di persone che l'hanno seguita di persona o tramite i media, WorldSkills Lyon 2024 ha evidenziato il ruolo cruciale dell'istruzione professionale nel mondo odierno e nel plasmare il nostro futuro comune. Celebrando l'eccellenza, il concorso ha evidenziato l'incredibile capacità dei giovani di guidare il cambiamento di cui il nostro mondo ha bisogno attraverso la loro energia e dedizione. L'eredità di questo evento risiede in ogni vocazione che ha suscitato e in ogni futura carriera che ha ispirato. Questa 47esima edizione ha dimostrato ancora una volta al mondo che dove c'è abilità, c'è una via.

