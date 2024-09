WorldSkills Lyon 2024 : talents d'aujourd'hui, héritage pour demain

LYON, France, 19 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Après une semaine intense de compétition, la 47e édition de la Compétition mondiale des métiers WorldSkills s'est officiellement achevée, marquant la fin d'une aventure palpitante pour 1 400 jeunes professionnels venus du monde entier. Pendant quatre jours, des compétiteurs venus de 70 pays et régions se sont affrontés avec passion dans 59 métiers différents, transformant le centre des expositions Eurexpo à Lyon en un véritable carrefour des savoir-faire et des talents, la France en hub mondial des métiers issus de la formation professionnelle.

WorldSkills Lyon 2024: Talented Winners, Long-lasting Legacy WorldSkills Lyon 2024: Talented Winners, Long-lasting Legacy

Dès le premier jour, l'atmosphère était chargée d'énergie, les compétiteurs faisant preuve d'une grande maîtrise dans des domaines aussi variés que la fabrication et l'ingénierie, la mode, la technologie numérique ou encore la santé. Leur concentration et leur précision tout au long de la semaine ont témoigné de leur engagement profond pour leur métier, et surtout de leur volonté de porter haut les couleurs de leur pays sur la scène internationale.

Hier soir, la cérémonie de clôture de WorldSkills Lyon 2024, qui s'est tenue au Groupama Stadium, a sonné la fin de l'événement. Un moment d'émotion marqué par l'annonce des vainqueurs de chaque catégorie. Quatre médailles ont été décernées pour chaque métier : Or, Argent, Bronze, ainsi que la médaille d'excellence. Cette cérémonie a rappelé à tous la conviction que porte le mouvement WorldSkills depuis sa création : c'est dans la diversité que réside d'excellence – la diversité des parcours, des compétences et des techniques.

La liste des médaillés est désormais disponible. Rendez-vous sur https://worldskills.org/what/competitions/worldskills-lyon-2024/#results pour découvrir les lauréats !

Et maintenant ?

L'impact de WorldSkills Lyon 2024 dépasse largement le cadre de l'événement. La compétition, suivie par des millions de personnes sur place ou à travers les médias, a mis en lumière l'importance cruciale de l'enseignement professionnel dans le monde d'aujourd'hui, et dans la construction de notre avenir commun. En célébrant l'excellence, la compétition a souligné la capacité exceptionnelle de la jeunesse à impulser les changements dont notre monde a besoin, par son énergie et son engagement. L'héritage de cet événement ne s'arrête pas à la cérémonie de clôture : il réside dans chaque vocation qu'il aura suscitée et dans chaque carrière qu'il aura inspirée. Cette 47e édition a une fois de plus démontré au monde entier qu'avec talent et savoir-faire, tout devient possible.

Contact médias :

Alice Nahon

PR Officer

[email protected]

Anne-Laure TRONC

Press Relation Manager

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2510100/WorldSkills_Lyon_2024.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2510103/WorldSkills_Lyon_2024.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2205419/4921868/WordSkills_Lyon_Logo.jpg