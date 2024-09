WorldSkills Lyon 2024: Talentierte Preisträger, langlebiges Vermächtnis

LYON, Frankreich, 20. September 2024 /PRNewswire/ -- Nach einer intensiven Wettbewerbswoche ist der 47. WorldSkills Wettbewerb offiziell zu Ende gegangen und markiert das Ende einer aufregenden Reise für 1.400 junge Fachleute aus aller Welt. Vier Tage lang wetteiferten Teilnehmer aus fast 70 Ländern und Regionen in 59 verschiedenen Kompetenzbereichen und verwandelten die Eurexpo in Lyon in ein pulsierendes Zentrum für Handwerkskunst und internationale Talente.

Vom ersten Tag an herrschte eine energiegeladene Atmosphäre, als die Teilnehmer ihr Fachwissen in Bereichen wie Fertigung und Technik, Mode, Digitaltechnik und Gesundheitswesen präsentierten. Das hohe Maß an Engagement und Präzision, das während der gesamten Woche an den Tag gelegt wurde, zeugt von dem großen Engagement dieser jungen Fachleute für ihren Beruf und von ihrer Entschlossenheit, den Wert ihres Landes auf der Weltbühne zu präsentieren.

Gestern Abend fand die Abschlussfeier der WorldSkills Lyon 2024 im Groupama-Stadion mit der Bekanntgabe der Medaillengewinner in den einzelnen Berufskategorien einen emotionalen Abschluss der Veranstaltung. In jeder Disziplin wurden vier Medaillen vergeben: Goldmedaille, Silbermedaille, Bronzemedaille und das Medaillon für hervorragende Leistungen. Diese Zeremonie unterstrich den Kerngedanken der WorldSkills-Bewegung: Exzellenz liegt in der Vielfalt – in der Vielfalt der Profile, der Hintergründe, des Fachwissens und der Techniken.

Die Liste der Medaillengewinner ist jetzt verfügbar. Besuchen Sie https://worldskills.org/what/competitions/worldskills-lyon-2024/#results um die Gewinner zu entdecken!

Was kommt als Nächstes?

Die Auswirkungen von WorldSkills Lyon 2024 gehen weit über die Veranstaltung selbst hinaus. Während des Wettbewerbs, den Millionen von Menschen persönlich oder über die Medien verfolgten, wurde bei den WorldSkills Lyon 2024 die entscheidende Rolle der beruflichen Bildung in der heutigen Welt und bei der Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft hervorgehoben. Durch die Würdigung hervorragender Leistungen unterstrich der Wettbewerb die unglaubliche Fähigkeit junger Menschen, durch ihre Energie und ihr Engagement den Wandel voranzutreiben, den unsere Welt braucht. Das Vermächtnis dieses Ereignisses liegt in jeder Berufung, die es ausgelöst hat, und in jeder zukünftigen Karriere, die es inspiriert hat. Diese 47. Ausgabe hat der Welt einmal mehr gezeigt, dass es für alles eine Lösung gibt, wenn man nur geschickt genug ist.

