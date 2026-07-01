Con certificación IP68, Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G fueron diseñados para afrontar los imprevistos del día a día y reforzar la durabilidad de la serie Galaxy A

CIUDAD DE MÉXICO , 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El smartphone acompaña prácticamente cada momento del día: va en el bolsillo, en la mochila, sobre el escritorio de trabajo o durante traslados, viajes y actividades al aire libre. En medio de esta rutina, los pequeños imprevistos son inevitables, por lo que la durabilidad se convierte en un aspecto clave para la experiencia de uso.

[7 razones para tener un Galaxy A] ④ Resistencia al agua y al polvo para acompañarte con mayor tranquilidad (PRNewsfoto/Samsung Mexico)

En los Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, la certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo brinda mayor tranquilidad durante el uso cotidiano. Esta protección permite que el smartphone se adapte a distintos entornos y situaciones sin que el usuario deba preocuparse constantemente por su cuidado.

En la práctica, esto se traduce en mayor confianza para utilizar el dispositivo en actividades al aire libre, durante los desplazamientos, en lugares con polvo o ante salpicaduras accidentales de agua. Ya sea para consultar mapas en la calle, responder mensajes en una jornada ocupada, capturar fotografías durante un viaje o utilizar aplicaciones en diferentes escenarios, el objetivo es ofrecer una experiencia de uso más natural y sin preocupaciones innecesarias.

La certificación IP68 también complementa otros elementos de durabilidad de la serie Galaxy A y contribuye a mantener una experiencia de uso confiable con el paso del tiempo. Más allá de una especificación técnica, esta protección reduce la sensación de fragilidad del dispositivo y refuerza la confianza del usuario en el día a día.

Para quienes utilizan el smartphone para trabajar, estudiar, crear contenido, comunicarse y organizar sus actividades, esta capa adicional de protección representa una mayor tranquilidad y continuidad de uso frente a los desafíos de la rutina.

Sobre a Samsung Electronics Co., Ltd.

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FUENTE Samsung Mexico