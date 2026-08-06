Todo acerca de Samsung Care+ para proteger tu Galaxy desde el primer día

¿Te imaginas pasar un solo día sin tu smartphone?

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy en día, tu Galaxy es tu oficina, tu banco, tu centro de estudios, el medio para estar cerca de los tuyos o hasta el guardián de tus mejores recuerdos. Cuando un accidente, algún robo o incluso alguna falla ocurre, tu vida digital o rutina diaria se detiene.

Pensando en estos imprevistos, ¡No corras riesgos! Samsung Care+ es la solución y protección diseñada definitiva para que disfrutes con total tranquilidad de tu Galaxy desde el primer día y mantengas tu inversión protegida ante cualquier imprevisto.

Lo mejor es que, ante cualquier emergencia, cuentas con el respaldo y atención certificada de expertos de Samsung, con la garantía de que repararán tu dispositivo con piezas originales; ya sea por una pantalla rota, problemas de software, reemplazo de batería o incluso robo.

A continuación, encontrarás todo lo que debes saber sobre este plan de asistencia integral:

¿Qué cubre Samsung Care+?

Brinda protección frente a algunos de los imprevistos más comunes para tu Galaxy*:

Reparaciones por caídas accidentales, derrames de líquidos y fallas mecánicas en más de 700 centros de servicios especializados y autorizados por Samsung

Cobertura en caso de robo o hurto, con hasta dos reclamos por año.

Reparaciones realizadas por técnicos certificados de Samsung, utilizando piezas originales.

Samsung Knox Guard, que permite bloquear y borrar el dispositivo de forma remota para proteger tu información.

Atención 24/7, para recibir soporte cuando lo necesites.

Cobertura tanto en México como en el extranjero.

Hasta dos eventos de servicio, incluyendo el reemplazo de la batería en caso de falla.

Reparaciones rápidas, incluso sin cita previa o mediante servicio por mensajería.

¡Contratarlo es facilísimo! Elige tu opción ideal:

En el momento de tu compra ( Recomendado ) : Añádelo directamente a tu carrito en Samsung.com o solicítalo al visitar nuestras Samsung Experience Stores .





Recomendado : Añádelo directamente a tu carrito en Samsung.com o solicítalo al visitar nuestras . ¡ Aún estás a tiempo! : Si ya compraste tu Galaxy y no te decidiste al momento, tienes hasta 30 días naturales para activarlo en línea ingresando tu IMEI en el portal oficial de Samsung Care+.





: Si ya compraste tu Galaxy y no te decidiste al momento, tienes para activarlo en línea ingresando tu IMEI en el portal oficial de Samsung Care+. Validación en tienda: Acude a cualquier Samsung Experience Store dentro de tus primeros 30 días con tu ticket de compra y asegura tu equipo tras una rápida revisión.

Asegura tu tranquilidad hoy mismo

Ya sea que tengas algún producto la familia Galaxy serie Z, S, A o M, tabletas, relojes y audífonos puedes elegir planes flexibles de 12 o 24 meses para adquirir todos estos beneficios:

12 Meses: Solo Daño o Daño + Robo





24 Meses: Daño + Falla Electrónica o Daño + Robo + Falla Electrónica

No dejes la seguridad de tu herramienta más importante al azar, incluso ahora con ¡nuestra nueva modalidad de pagos mensuales!

¡Disfruta al máximo de tu dispositivo sin miedo a los accidentes!

Descubre todos los detalles de Samsung Care+ en su sitio oficial: https://www.samsung.com/mx/campaign/samsung-care-plus/mobile/

*Pueden aplicarse limitaciones y restricciones. Consulta los términos y condiciones para obtener más detalles. Puedes cancelar tu cobertura opcional en cualquier momento y recibir un reembolso de tu prima/cargos no devengados.

FUENTE Samsung Mexico