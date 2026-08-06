Todo acerca de Samsung Care+ para proteger tu Galaxy desde el primer día
Noticias proporcionadas porSamsung Mexico
06 ago, 2026, 17:28 GMT
¿Te imaginas pasar un solo día sin tu smartphone?
CIUDAD DE MÉXICO, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy en día, tu Galaxy es tu oficina, tu banco, tu centro de estudios, el medio para estar cerca de los tuyos o hasta el guardián de tus mejores recuerdos. Cuando un accidente, algún robo o incluso alguna falla ocurre, tu vida digital o rutina diaria se detiene.
Pensando en estos imprevistos, ¡No corras riesgos! Samsung Care+ es la solución y protección diseñada definitiva para que disfrutes con total tranquilidad de tu Galaxy desde el primer día y mantengas tu inversión protegida ante cualquier imprevisto.
Lo mejor es que, ante cualquier emergencia, cuentas con el respaldo y atención certificada de expertos de Samsung, con la garantía de que repararán tu dispositivo con piezas originales; ya sea por una pantalla rota, problemas de software, reemplazo de batería o incluso robo.
A continuación, encontrarás todo lo que debes saber sobre este plan de asistencia integral:
¿Qué cubre Samsung Care+?
Brinda protección frente a algunos de los imprevistos más comunes para tu Galaxy*:
- Reparaciones por caídas accidentales, derrames de líquidos y fallas mecánicas en más de 700 centros de servicios especializados y autorizados por Samsung
- Cobertura en caso de robo o hurto, con hasta dos reclamos por año.
- Reparaciones realizadas por técnicos certificados de Samsung, utilizando piezas originales.
- Samsung Knox Guard, que permite bloquear y borrar el dispositivo de forma remota para proteger tu información.
- Atención 24/7, para recibir soporte cuando lo necesites.
- Cobertura tanto en México como en el extranjero.
- Hasta dos eventos de servicio, incluyendo el reemplazo de la batería en caso de falla.
- Reparaciones rápidas, incluso sin cita previa o mediante servicio por mensajería.
¡Contratarlo es facilísimo! Elige tu opción ideal:
- En el momento de tu compra (Recomendado): Añádelo directamente a tu carrito en Samsung.com o solicítalo al visitar nuestras Samsung Experience Stores.
- ¡Aún estás a tiempo!: Si ya compraste tu Galaxy y no te decidiste al momento, tienes hasta 30 días naturales para activarlo en línea ingresando tu IMEI en el portal oficial de Samsung Care+.
- Validación en tienda: Acude a cualquier Samsung Experience Store dentro de tus primeros 30 días con tu ticket de compra y asegura tu equipo tras una rápida revisión.
Asegura tu tranquilidad hoy mismo
Ya sea que tengas algún producto la familia Galaxy serie Z, S, A o M, tabletas, relojes y audífonos puedes elegir planes flexibles de 12 o 24 meses para adquirir todos estos beneficios:
- 12 Meses: Solo Daño o Daño + Robo
- 24 Meses: Daño + Falla Electrónica o Daño + Robo + Falla Electrónica
No dejes la seguridad de tu herramienta más importante al azar, incluso ahora con ¡nuestra nueva modalidad de pagos mensuales!
¡Disfruta al máximo de tu dispositivo sin miedo a los accidentes!
Descubre todos los detalles de Samsung Care+ en su sitio oficial: https://www.samsung.com/mx/campaign/samsung-care-plus/mobile/
*Pueden aplicarse limitaciones y restricciones. Consulta los términos y condiciones para obtener más detalles. Puedes cancelar tu cobertura opcional en cualquier momento y recibir un reembolso de tu prima/cargos no devengados.
FUENTE Samsung Mexico
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