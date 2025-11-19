A semanas de su llegada, TIGGO 7 ICE avanza rumbo a México con una propuesta renovada de seguridad e innovación

Con 13 asistencias inteligentes de conducción, carrocería con 80% de acero de alta resistencia y pantallas envolventes de 24.6 pulgadas, TIGGO 7 ICE se prepara para redefinir la seguridad y llegar a México.

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con la creciente preferencia por las SUVs en el mercado nacional, los consumidores mexicanos buscan vehículos que integren comodidad, diseño y tecnología práctica para el día a día. En este contexto, Chirey Motor México anticipa la llegada de TIGGO 7 ICE a mediados de diciembre, un modelo que promete acompañar los viajes familiares con una experiencia de manejo segura, moderna y confiable.

TIGGO 7 ICE integra tecnología, comodidad y seguridad en un mismo concepto. Su equipamiento incluye 13 funciones ADAS, pantallas duales de 12.3 pulgadas, asistente de voz, aire acondicionado de doble zona, portón trasero eléctrico manos libres, sistema de audio Sony de 8 bocinas y techo panorámico. Cada uno de estos elementos está diseñado para ofrecer una cabina conectada, donde la experiencia de viaje se adapta a las necesidades de todos los pasajeros.

Su estructura fue rediseñada para proporcionar mayor estabilidad y confort. Gracias a una carrocería compuesta por 80% de acero de alta resistencia, seis bolsas de aire y el conjunto de sistemas de asistencia, TIGGO 7 ICE ofrece una protección integral que eleva los estándares de seguridad tanto en ciudad como en carretera.

La atención en tecnología también se refleja en su carga inalámbrica de 50W y en la cámara panorámica de 540°, que brinda una visión total del entorno, reduce puntos ciegos y aporta mayor confianza al conducir. El asistente de voz manos libres permite controlar diversas funciones sin apartar la vista del camino, haciendo los trayectos más cómodos y seguros.

Cada detalle interior ha sido diseñado para generar una sensación de modernidad y bienestar. Los materiales en piel y el diseño envolvente de sus pantallas crean un ambiente confortable, mientras que el sistema de sonido Sony y el techo panorámico convierten cada recorrido en una experiencia más disfrutable.

Con la llegada de TIGGO 7 ICE, Chirey refuerza su compromiso con ofrecer vehículos que entienden las necesidades del conductor mexicano: seguridad confiable, tecnología intuitiva y confort en cada trayecto. Este modelo representa la visión de la marca por crear tecnología que acompaña y protege a las familias, y marca solo el inicio de una nueva etapa de innovación que muy pronto se revelará por completo.

Conoce más de Chirey, OMODA I JAECOO en nuestras cuentas oficiales:

Facebook: OMODA JAECOO I CHIREY

Instagram: OMODA JAECOO I CHIREY

TikTok: OMODA JAECOO I CHIREY

Sitios: www.omoda.mx www.jaecoo.mx www.chirey.mx

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2826891/Foto_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2826888/Foto_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2826889/Foto_3.jpg

FUENTE Chirey Motor México