AeroCore lleva a cabo el lavado de motor con espuma número 10.000 mientras se acelera la adopción a nivel mundial

INDIANÁPOLIS, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- AeroCore Technologies llevó a cabo su lavado de motor de avión número 10.000 con su tecnología patentada Nucleated Foam Technology™, lo que marca un hito importante en el mantenimiento de aviones. Este logro destaca la rápida adopción de la tecnología innovadora de AeroCore a nivel mundial a medida que las aerolíneas y los operadores militares buscan soluciones para restaurar el rendimiento de motores, reducir las horas de mantenimiento, ampliar el tiempo de vuelo y reducir el consumo de combustible.

En los últimos tres años, AeroCore ha duplicado su volumen de lavado de motor anualmente y espera volver a hacerlo en 2026. Los clientes están reemplazando cada vez más los lavados a base de agua y detergentes obsoletos con la espuma nucleada de AeroCore. ¿El resultado? Mejoras coherentes y medibles en el rendimiento de una amplia variedad de tipos de motores.

"Fuimos pioneros en la limpieza interna de motores a base de espuma y en la actualidad se confía en nuestra solución probada e independiente para motores en más del 70 % de las plataformas mundiales de motores", declaró Jorge Saenz, fundador y director de Tecnología de AeroCore. "Diez mil lavados son solo el comienzo de lo que este equipo puede lograr".

El proceso en tierra de AeroCore se utiliza en todas las flotas impulsadas por GE, CFM, Pratt & Whitney y Rolls-Royce. El procedimiento de limpieza de una hora se puede realizar en la puerta de embarque, lo que hace que se restaure el estado del motor sin tener que desarmarlo, ayuda a los operadores a devolver las aeronaves más rápidamente al servicio de ingresos o a estar listas para una misión.

"Los lavados de agua y detergentes tradicionales simplemente no pueden satisfacer las demandas de los motores modernos", afirmó Kevin Bourke, director ejecutivo de AeroCore. "Nuestra tecnología segura y repetible ofrece resultados inigualables: ahorra tiempo, reduce el consumo de combustible y maximiza la eficiencia. Estoy increíblemente orgulloso de nuestro equipo por hacer posible este hito".

AeroCore opera en América del Norte, América del Sur, Medio Oriente y Asia-Pacífico.

Para más información, visite https://aerocore.com o comuníquese al correo [email protected].

Nucleated Foam Technology™ de AeroCore también se utiliza en los sectores de petróleo y gas mediante su empresa conjunta, ReNu Technologies, que se centra en intercambiadores de calor refrigerados por aire, turbinas terrestres, motores aeroderivados, sistemas de generación de vapor de recuperación de calor, turbinas de vapor, activos de gas natural líquido y otros equipos de generación de energía. Para obtener más información sobre ReNu Technologies, visite www.renutech.com o comuníquese al correo [email protected]

Cleanest on the ground, longest in the sky™ (Más limpios en el suelo, más tiempo en el cielo).

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2593110/AeroCore_logo.jpg

FUENTE AeroCore Technologies