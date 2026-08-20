Apollo Hospitals lanza «Always Open, Always Here», una iniciativa pionera a nivel mundial en el sector sanitario desde la India

NUEVA DELHI, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Apollo Hospitals ha lanzado «Siempre abierto. Siempre aquí.» una iniciativa pionera en su género que permite acceder a servicios sanitarios rutinarios y programados los siete días de la semana, incluidos los domingos.

Dr. M Srinivasan, Member, Niti Aayog, inaugurates the Apollo Always Open Always Here initiative in the presence of Dr. Prathap C Reddy, Founder & Chairman and Dr. Sangita Reddy, Joint Managing Director, Apollo Hospitals

Los servicios de urgencias, cuidados intensivos y hospitalización de Apollo siempre han estado disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La nueva iniciativa amplía el acceso los domingos a consultas ambulatorias, pruebas diagnósticas, revisiones médicas preventivas, consultas de seguimiento y intervenciones programadas, lo que ayuda a los pacientes y a sus familias a recibir atención sanitaria de forma oportuna sin tener que esperar a un día laborable.

Según el informe «Health of the Nation 2026» de Apollo, la creciente carga que suponen las enfermedades relacionadas con el estilo de vida —como la obesidad, la hipertensión, la diabetes y los trastornos metabólicos— está afectando cada vez más a los indios durante sus años más productivos.

Nuestro programa de Zen Health ——, con evaluaciones exhaustivas y avanzadas——, detecta los primeros indicios de enfermedad, a menudo antes de que aparezcan los síntomas.

El Dr. Prathap C. Reddy, fundador y presidente del Grupo Apollo Hospitals, afirmó: «Desde hace más de cuatro décadas, en Apollo creemos que la asistencia sanitaria no consiste solo en tratar las enfermedades, sino también en proteger la salud y prevenirlas. «Siempre abierto. Siempre aquí.» es una continuación de esa promesa. Siempre hemos estado disponibles para atender emergencias y casos críticos. Ahora estamos ampliando ese mismo compromiso a la atención rutinaria y preventiva durante los siete días de la semana. Este es nuestro compromiso de servicio con todos los indios».

Añadió: «Esta iniciativa es también un homenaje a todos los médicos, enfermeros, técnicos y profesionales sanitarios de Apollo, así como a sus familias. La asistencia sanitaria es una profesión basada en el servicio por encima del interés propio. Su compromiso nos permite dar este paso en beneficio de los pacientes y sus familias de toda la India. Si una consulta a tiempo ayuda a detectar una enfermedad en una fase temprana o a prevenir una crisis, habremos cambiado una vida. Si logramos que millones de personas opten por la prevención antes de que se produzca una crisis, habremos cambiado el futuro».

Desde 1983, Apollo ha desempeñado un papel fundamental en la asistencia sanitaria de la India: intervenciones quirúrgicas cardíacas que nunca antes se habían realizado en la India; el primer centro oncológico de protones del sur de Asia; la atención preventiva impulsada a través del «Master Health Check», que ha beneficiado a más de 30 millones de personas; y uno de los programas de trasplante de órganos sólidos más activos del mundo. Apollo Prohealth ha sido la primera herramienta de predicción y análisis de riesgos basada en inteligencia artificial diseñada para ayudar a las personas a identificar los riesgos para la salud de forma más temprana y a tomar medidas fundamentadas antes de que las enfermedades avancen. Hoy en día, pacientes de más de 150 países cruzan las puertas de Apollo.

FUENTE Apollo Hospitals