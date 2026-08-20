Apollo Hospitals lance « Always Open, Always Here », une première mondiale dans le domaine de la santé, originaire d'Inde

NEW DELHI, 20 août 2026 /PRNewswire/ -- Apollo Hospitals a lancé « Toujours ouvert. Toujours là. », une initiative unique en son genre qui permet d'accéder à des soins de santé courants et programmés sept jours sur sept, y compris le dimanche.

Dr. M Srinivasan, Member, Niti Aayog, inaugurates the Apollo Always Open Always Here initiative in the presence of Dr. Prathap C Reddy, Founder & Chairman and Dr. Sangita Reddy, Joint Managing Director, Apollo Hospitals

Les services d'urgence, de soins intensifs et d'hospitalisation d'Apollo ont toujours été disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette nouvelle initiative étend l'accès, le dimanche, aux consultations ambulatoires, aux examens diagnostiques, aux bilans de santé préventifs, aux consultations de suivi et aux interventions programmées, permettant ainsi aux patients et à leurs familles de bénéficier de soins en temps opportun sans avoir à attendre un jour de semaine.

Selon le rapport « Health of the Nation 2026 » d'Apollo, le fardeau croissant des maladies liées au mode de vie, telles que l'obésité, l'hypertension, le diabète et les troubles métaboliques, touche de plus en plus les Indiens au cours de leurs années les plus productives.

Notre programme « Zen Health » d' —— propose des bilans complets et avancés—qui permettent de détecter les premiers signes d'une maladie, souvent avant même l'apparition des symptômes.

Le Dr Prathap C. Reddy, fondateur et président du groupe Apollo Hospitals, a déclaré : « Depuis plus de quatre décennies, Apollo est convaincu que les soins de santé ne se limitent pas au traitement des maladies, mais visent également à protéger la santé et à prévenir les maladies. « Toujours ouvert. Toujours là ». s'inscrit dans la continuité de cette promesse. Nous avons toujours été disponibles pour les urgences et les soins intensifs. Nous étendons désormais cet engagement aux soins courants et préventifs, sept jours sur sept. C'est là notre engagement envers chaque Indien. »

Il a ajouté: « Cette initiative rend également hommage à tous les médecins, infirmiers, techniciens et professionnels de santé d'Apollo, ainsi qu'à leurs familles. Le secteur de la santé est une profession fondée sur le dévouement au service d'autrui. Grâce à leur engagement, nous pouvons franchir cette étape pour les patients et leurs familles dans toute l'Inde. Si une consultation effectuée à temps permet de détecter une maladie à un stade précoce ou d'éviter une crise, nous aurons alors changé une vie. Si nous parvenons à inciter des millions de personnes à privilégier la prévention plutôt que d'attendre que la crise éclate, nous aurons changé l'avenir. »

Depuis 1983, Apollo joue un rôle déterminant dans le secteur de la santé en Inde : des interventions chirurgicales cardiaques qui n'avaient jamais été pratiquées auparavant en Inde ; le premier centre de protonthérapie d'Asie du Sud ; des soins préventifs mis en place grâce au « Master Health Check », qui a bénéficié à plus de 30 millions de personnes ; et l'un des programmes de transplantation d'organes solides les plus actifs au monde. Apollo Prohealth a été la première solution de prédiction et d'analyse des risques basée sur l'intelligence artificielle, conçue pour aider les individus à identifier plus tôt les risques pour leur santé et à prendre des mesures éclairées avant que leur état ne s'aggrave. Des patients provenant de plus de 150 pays franchissent désormais les portes d'Apollo.