Apollo Hospitals lanza 'Siempre Abiertos. Siempre Aquí', un hito mundial en el sector sanitario de India

NUEVA DELHI, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Apollo Hospitals lanzó "Siempre Abiertos. Siempre Aquí", una iniciativa pionera que pone a disposición los servicios de atención médica rutinarios y programados durante los siete días de la semana, incluidos los domingos.

Dr. M Srinivasan, Member, Niti Aayog, inaugurates the Apollo Always Open Always Here initiative in the presence of Dr. Prathap C Reddy, Founder & Chairman and Dr. Sangita Reddy, Joint Managing Director, Apollo Hospitals

Los servicios de urgencias, cuidados intensivos y hospitalización de Apollo siempre han estado disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta nueva iniciativa extiende el acceso los domingos a consultas ambulatorias, diagnósticos, chequeos preventivos, consultas de seguimiento y procedimientos programados, lo que permite a pacientes y familias acceder a atención oportuna sin tener que esperar a un día laborable.

Según el Informe de Salud de la Nación 2026 de Apollo, la creciente carga de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, como la obesidad, la hipertensión, la diabetes y los trastornos metabólicos, afecta cada vez más a las personas de India durante sus años más productivos.

Nuestro Programa de Salud Zen —evaluaciones integrales y avanzadas— detecta los primeros signos de enfermedad, a menudo antes de que aparezcan los síntomas.

Dr. Prathap C. Reddy, fundador y presidente, Apollo Hospitals Group, dijo, "Durante más de cuatro décadas, Apollo ha creído que la atención médica no es solo tratar enfermedades, sino también de proteger la salud y prevenirlas. "Siempre Abiertos. Siempre Aquí" es una continuación de esa promesa. Siempre hemos estado disponibles para emergencias y cuidados intensivos. Ahora extendemos ese mismo compromiso a la atención médica rutinaria y preventiva los siete días de la semana. Este es nuestro sello de servicio a todas las personas de India".

Y añadió, "Esta iniciativa es también un homenaje a cada médico, enfermero, técnico y trabajador sanitario de Apollo, y a sus familias. La atención sanitaria es una profesión basada en el servicio desinteresado. Su compromiso nos permite dar este paso por los pacientes y sus familias en toda la India. Si una consulta oportuna ayuda a detectar una enfermedad precozmente o a prevenir una crisis, habremos cambiado una vida. Si inspiramos a millones de personas a elegir la atención médica antes de una crisis, habremos cambiado el futuro". Desde 1983, Apollo ha desempeñado un papel fundamental en la atención sanitaria india: cirugías cardíacas nunca antes realizadas en la India; el primer Centro de Cáncer de Protones del sur de Asia; atención preventiva pionera a través del Chequeo de Salud Integral, que ha beneficiado a más de 30 millones de personas; y uno de los programas de trasplante de órganos sólidos más activos del mundo. Apollo Prohealth ha sido el primer sistema de predicción y análisis de riesgos impulsado por IA, diseñado para ayudar a las personas a identificar riesgos para la salud con antelación y a tomar medidas informadas antes de que las afecciones progresen. Pacientes de más de 150 países acuden ahora a Apollo.