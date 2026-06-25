A través de PedidosYa Créditos, su sistema de financiamiento digital, la compañía ya otorgó créditos por un total superior a USD 200 millones en 10 países de Latinoamérica.

Latinoamérica, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En el marco del Día de las pymes, PedidosYa destaca el rol fundamental que cumplen los pequeños y medianos comercios dentro de su ecosistema. Actualmente, el 73% de los más de 159.000 socios comerciales que forman parte de la plataforma en Latinoamérica son pymes que encontraron en el canal digital una herramienta clave para su crecimiento y proyección.

Apoyo récord a pymes: los créditos otorgados por PedidosYa crecieron un 52% interanual

De esta manera, se ha registrado que los comercios que se suman a la plataforma y adoptan las recomendaciones para optimizar su visibilidad y operación suelen experimentar un crecimiento promedio del 20% en sus ventas durante los primeros tres meses. En este escenario, facilitar su gestión diaria y acompañar su desarrollo mediante el acceso a capital de trabajo resulta clave.

En el primer trimestre de 2026, PedidosYa Créditos otorgó más de USD 30 millones en créditos, lo que representa un incremento del 50% en comparación con el mismo período del año anterior. Este crecimiento refleja la alta demanda de una solución que, desde su lanzamiento en 2022, otorgó más de 75,000 créditos por un total superior a USD 200 millones en 10 países de Latinoamérica.

Acceso al crédito: PedidosYa facilita USD 200 millones en capital de trabajo

De acuerdo con la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) representan el 99% del entramado empresarial de la región y generan entre el 60% y el 70% del empleo. A pesar de su peso en la economía, continúan enfrentando desafíos estructurales como el acceso al financiamiento, la adopción de tecnología y el desarrollo de talento.

En este contexto, PedidosYa Créditos permite a los comercios acceder a capital de trabajo de forma simple y rápida, con acreditación en un plazo de hasta 48 horas hábiles y un sistema de repago automático que se descuenta de las ventas generadas dentro de la app, apoyando el crecimiento de las pymes en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana y Uruguay, como alternativa ágil frente a las opciones tradicionales.

"Queremos transformar la forma en que las pymes acceden al crédito, con soluciones digitales, ágiles y adaptadas a su día a día. La creciente adopción de PedidosYa Créditos confirma la demanda por alternativas de financiamiento más accesibles y flexibles que impulsen la expansión de los comercios en todo Latam", destacó Nacho Costa, Fintech VP de PedidosYa.

¿Cómo opera PedidosYa Créditos?

El monto de financiamiento se define en función del desempeño de cada comercio dentro de la plataforma, alcanzando actualmente hasta USD 52 mil. El crédito se solicita en el perfil del comercio dentro de la plataforma de PedidosYa y brinda diferentes beneficios para las pymes:

Puede ser pagado en hasta 52 cuotas semanales que se van restando de las ventas semanales del local en la aplicación. Su solicitud es 100% online con tres simples pasos y el dinero se recibe en tan solo 48 horas hábiles. El monto puede ser utilizado para múltiples fines como compra de mercadería, renovación de espacios, contratar personal, abrir una nueva sucursal, etc.

El 99% de los comercios que accedieron a esta solución afirmaron que volverían a solicitar un crédito en el futuro y se espera que la iniciativa se expanda a la totalidad de los 15 países donde la compañía tiene presencia en el corto plazo.

Sobre PedidosYa

PedidosYa es la compañía de tecnología líder en delivery y quick-commerce de Latinoamérica. Es una plataforma simple, rápida y accesible que conecta a una red de millones de usuarios, comercios y repartidores a una gran variedad de productos y servicios que ofrece la comunidad.

La compañía, que opera en 15 países de Latinoamérica, lanzó en 2020 PedidosYa Market, el primer mercado 100% digital que entrega alimentos y artículos para el hogar desde los 10 minutos tras haber realizado el pedido. Desde el 2014, PedidosYa forma parte de Delivery Hero, la plataforma líder mundial de delivery local con sede en Berlín, Alemania.

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FUENTE PedidosYa