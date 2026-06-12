La compañía activa el "modo hincha" y presenta una dinámica en tiempo real donde cada gol de la copa libera miles de descuentos para los usuarios.

Se repartirán miles de cupones por día durante todo el mes, convirtiendo cada partido en una oportunidad para ganar.

BUENOS AIRES, Argentina, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El fútbol se vive con el corazón, pero también con el estómago y el celular en la mano. En el marco del evento deportivo más esperado del año, PedidosYa lanza "Si hay gol, hay cupón", la gran apuesta de su campaña "El fútbol está lleno de pedidos". La iniciativa es tan masiva como inédita: se entregarán millones de cupones de compra durante todo el torneo impulsados por cada gol que se grite en el planeta.

PedidosYa celebra la fiesta del fútbol entregando millones de cupones con una campaña inédita: "Si hay gol, hay cupón"

Acá no importa la camiseta ni la nacionalidad: cada vez que la pelota toque la red, sin importar la selección que anote, la aplicación se convertirá en una fiesta de beneficios.

¿Cómo funciona la jugada? Alerta de gol, alerta de cupón

La dinámica rompe los esquemas del marketing tradicional apostando al tiempo real absoluto. Es simple, directo y requiere reflejos de goleador:

El grito de gol: Cada vez que una selección anote un tanto en el torneo, se activará la magia. La carrera en la app: De inmediato, se liberarán miles de cupones de compra por día dentro de la plataforma de PedidosYa. El pedido a nuestros usuarios: Los usuarios que estén atentos al partido deberán ingresar volando a la app para reclamar su cupón. Aunque la disponibilidad es masiva para que casi nadie se quede afuera, los cupones son limitados por cada gol. ¡El que pestañea, pierde!

"Con 'Si hay gol, hay cupón' PedidosYa transforma la tensión y la alegría de cada partido en un beneficio instantáneo. Queremos que PedidosYa sea un jugador más de cada mesa, resolviendo el aliento de los hinchas ya sea con el almuerzo, la cena, las bebidas o las compras de supermercado. Respondiendo así al pedido más frecuente" Cintia Skako, Brand & Research Director de PedidosYa.

Un mes sin respiro para los hinchas

La campaña estará disponible en Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Perú, Panamá, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Venezuela desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. Durante estos días, cada transmisión oficial vendrá con un ojo puesto en la pantalla y un dedo listo en la aplicación de PedidosYa.

Para conocer más detalles sobre la mecánica, los países participantes y acceder a las bases y condiciones, ingresá a las Bases y condiciones.

Sobre PedidosYa

PedidosYa es la compañía de tecnología líder en delivery y quick-commerce de Latinoamérica. Es una plataforma simple, rápida y accesible que conecta a una red de millones de usuarios, comercios y repartidores a una gran variedad de productos y servicios que ofrece la comunidad.

La compañía, que opera en 15 países de Latinoamérica, lanzó en 2020 PedidosYa Market, el primer mercado 100% digital que entrega alimentos y artículos para el hogar desde los 10 minutos tras haber realizado el pedido. Desde el 2014, PedidosYa forma parte de Delivery Hero, la plataforma líder mundial de delivery local con sede en Berlín, Alemania.

FUENTE PedidosYa