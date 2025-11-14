Aprovecha el Buen Fin para adquirir tu Galaxy ideal con hasta 40% de descuento

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Buen Fin ya está aquí y es la oportunidad perfecta para renovar tu smartphone con lo mejor de la tecnología Samsung. Ya sea que busques potencia, innovación o estilo, hay un Galaxy hecho para ti.

Desde los revolucionarios Galaxy Z, con sus diseños plegables que marcan tendencia, hasta la potencia de los Galaxy S y la practicidad inteligente de los Galaxy A, todos ofrecen características únicas impulsadas por inteligencia artificial para mejorar tu día a día.

Aprovecha esta temporada de ofertas y descubre descuentos de hasta 40% en modelos seleccionados a través de samsung.com/mx y Samsung Shop App.

Si todavía no te decides por cuál elegir, a continuación, podrás conocer las opciones más destacadas de Samsung para encontrar el Galaxy que mejor se adapta a ti.

La versatilidad de un celular plegable: Galaxy Z

La familia Galaxy Z Fold está diseñada para quienes buscan una experiencia similar a la de una tablet en el formato de un smartphone, con una pantalla expansiva que permite realizar múltiples tareas simultáneamente, ideal para la productividad y el entretenimiento.

Por su parte, los Galaxy Z Flip presentan un diseño compacto y elegante que cabe en la palma de la mano, redefiniendo la portabilidad sin comprometer el rendimiento.

La serie plegable Galaxy Z incluye los recientes lanzamientos Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7. El Galaxy Z Fold7 es el más delgado y liviano de la serie hasta ahora. Ofrece un rendimiento premium y una experiencia superior de smartphone, con una pantalla más grande e inmersiva que desbloquea nuevos niveles de eficiencia y productividad.

Descubre las nuevas funciones de cámara de Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7 en el review de Aziel Medina (@aziel_medina) en este enlace.

Por su parte, el Galaxy Z Flip7 es un teléfono compacto con inteligencia artificial y recursos multimodales, impulsado por la nueva pantalla de cubierta FlexWindow, ahora de punta a punta. Es lo suficientemente potente para ofrecer la asistencia más práctica, gracias a Galaxy AI, una cámara de nivel insignia y un diseño ultracompacto e icónico.

Precios en Samsung.com/mx durante el Buen Fin:

Galaxy Z Fold7 (1 TB): $48,999 MXN

Galaxy Z Fold7 (512 GB): $45,999 MXN

Galaxy Z Flip7 (512 GB): $25,499 MXN

Una experiencia premium: Galaxy S

La serie Galaxy S ha establecido un estándar de innovación en el mundo de los smartphones. Es sinónimo de experiencias premium, liderando el camino con pantallas de alta calidad, cámaras avanzadas y un rendimiento excepcional. Entre esta serie destaca el Galaxy S25 Ultra, que acaba de ser reconocido por Xataka México (@xatakalatam) como el "Mejor Dispositivo Premium del Año".

Descubre todos los detalles de Galaxy S25 Ultra en el review de Carlos Vassan (@carlosvassan) en este enlace.

La nueva serie Galaxy S25, con su procesador Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform para Galaxy, ofrece mayor potencia de procesamiento para Galaxy AI y un control más preciso de la cámara gracias al motor ProVisual Engine de nueva generación. Este poder se maximiza en el Galaxy S25 Ultra, que integra una cámara principal de 200 MP y un nuevo sensor Ultra Gran Angular de 50 MP.

Descubre todos los detalles de Galaxy S25 Ultra en el review de expertos en tecnología mexicanos en este enlace.

Este año, la familia se amplió con dos modelos que aportan versatilidad: el Galaxy S25 Edge, con un diseño ultradelgado de solo 5.8 mm de grosor y 163 gramos de peso en un cuerpo de titanio resistente; y el Galaxy S25 FE, que incorpora Galaxy AI y las funciones esenciales de los modelos insignia a un precio más accesible.

Descubre todos los detalles de Galaxy S25 Edge en el review de José Antonio Pontón (@japonton) en este enlace.

Precios en Samsung.com/mx durante el Buen Fin:

Galaxy S25 Ultra (1 TB): $34,999 MXN

Galaxy S25 Ultra (512 GB): $29,999 MXN

Galaxy S25 Ultra (256 GB): $26,499 MXN

Galaxy S25 (256 GB): $17,999 MXN

Galaxy S25 (128 GB): $19,999 MXN

Galaxy S25 Edge (512 GB): $18,999 MXN

Galaxy S25 Edge (256 GB): $18,999 MXN

Galaxy S25 FE (256 GB): $13,499 MXN

Galaxy S25 FE (128 GB): $13,499 MXN

Galaxy A: IA para todos

La serie Galaxy A está pensada para ampliar la innovación, ofreciendo tecnología avanzada y funciones inteligentes a precios competitivos. Es ideal para una nueva generación de creadores de contenido que buscan calidad y creatividad en sus dispositivos. Con sus cámaras potentes, la serie Galaxy A permite capturar momentos increíbles y compartirlos al instante en redes sociales.

Los nuevos Galaxy A56 5G y Galaxy A36 5G integran Awesome Intelligence, que incluye funciones impulsadas por IA para potenciar la creatividad, junto con mayor durabilidad y vida útil.

Descubre todos los detalles de Galaxy A56 G5 en el review de Charly Pi (@charlypi) en este enlace.

Por su parte, los Galaxy A07 y A17 incorporan cámaras avanzadas, rendimiento optimizado y baterías de larga duración, ofreciendo soluciones prácticas para quienes buscan capturar recuerdos, jugar sin interrupciones o simplemente contar con un smartphone confiable y hecho para durar.

Precios en Samsung.com/mx durante el Buen Fin:

Galaxy A56 5G (256GB): $8,499 MXN

Galaxy A36 5G (128GB): $5,499 MXN

Galaxy A17 (128GB): $2,999 MXN

Galaxy A07: $1,999 MXN

