Durante este Buen Fin aprovecha las ofertas de Samsung

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Una vez más, Samsung México celebra el Buen Fin con promociones y descuentos especiales que invitan a descubrir cómo la inteligencia artificial potencia el día a día: desde pantallas y monitores que optimizan la imagen y el sonido automáticamente, hasta smartphones y electrodomésticos que aprenden de ti para hacer tu vida más cómoda y productiva

Del 13 al 17 de noviembre, las ofertas estarán disponibles en Samsung.com/mx y la Samsung Shop App, con descuentos de hasta el 60% para transformar la experiencia tecnológica en cada aspecto de la vida.

Una gran oportunidad para descubrir las mejores ofertas será el Live Commerce del Buen Fin, que se transmitirá en vivo en Samsung.com/mx/offer/samsung-live/ este jueves 13 de noviembre a las 19:00 horas, con descuentos de hasta el 60%.

Recuerda que estas ofertas son por tiempo limitado y estarán disponibles hasta el 19 de noviembre.

Electrodomésticos con hasta 60% de descuento

En esta temporada de descuentos, Samsung contará con hasta 60% de descuento en su línea de electrodomésticos, ideales para equipar el hogar con tecnología impulsada por la inteligencia artificial de Bespoke AI.

Samsung ofrece una amplia gama de lavadoras, lavasecadoras y secadoras que mantienen las prendas impecables y listas en menos tiempo. Gracias a funciones como AI Wash+ y Flex AutoDispenser, los equipos ajustan automáticamente la cantidad de agua, detergente y tiempo de lavado según el tipo de tela y nivel de suciedad.

En refrigeradores, Samsung ofrece modelos Bespoke, French Door, Side by Side y Top Mount, diseñados para adaptarse al estilo de cada hogar. Además, la IA Vision Inside utiliza cámaras internas que reconocen los alimentos frescos o procesados, ayudando a llevar un registro visual y reducir el desperdicio de comida.

Para una experiencia verdaderamente conectada, SmartThings permite gestionar todos los electrodomésticos desde un solo lugar, optimizando su desempeño y creando un ecosistema inteligente que se adapta a cada rutina.

Pantallas y barras de sonido con hasta el 55% de descuento

Samsung ofrecerá hasta 40% de descuento en su gama de pantallas y barras de sonido, ideales para transformar cualquier espacio en un centro de entretenimiento inteligente.

Las nuevas funciones de Smart TV AI están disponibles en modelos Crystal, OLED, QLED y Neo QLED, con tamaños que van desde 43 hasta 98 pulgadas.

Samsung Vision AI hace que el contenido cotidiano se disfrute con una calidad cinematográfica. La imagen con IA mejora la resolución y el color, mientras que el sonido con IA brinda diálogos más claros y audio envolvente que se ajusta al entorno.

Además, con el generador de fondo de pantalla con IA, cada usuario puede crear fondos personalizados que reflejan su estado de ánimo. Y para una experiencia aún más intuitiva, Bixby, el asistente de voz con IA de Samsung, está siempre listo para ayudar a controlar dispositivos o realizar búsquedas.

Completa la experiencia con las barras de sonido Samsung, diseñadas para sincronizarse a la perfección con tu televisor y ofrecer audio tridimensional de calidad cinematográfica gracias a Q-Symphony.

Monitores con hasta 50% de descuento

Los monitores Samsung también se suman al Buen Fin con hasta 50% de descuento, con opciones diseñadas para gamers y profesionales que buscan potencia, precisión y productividad.

La línea Odyssey ofrece una experiencia inmersiva incomparable, con pantallas curvas de alta frecuencia de actualización, resolución superior y tiempos de respuesta ultrarrápidos.

Por su parte, los monitores ViewFinity están pensados para creadores, diseñadores y profesionales del contenido visual. Gracias a resoluciones de QHD hasta 5K, cobertura de color amplia y calibración precisa, permiten apreciar cada detalle con nitidez y fidelidad cromática.

Los Smart Monitor, por último, combinan productividad y entretenimiento en un solo dispositivo, permitiendo trabajar, estudiar o disfrutar contenido sin necesidad de conectar una computadora, gracias a sus funciones integradas de Smart TV.

Tablets y wearables con hasta el 35% de descuento

En el Buen Fin, Samsung también ofrece descuentos en tablets y wearables, ideales para quienes buscan rendimiento, conectividad y bienestar en un ecosistema inteligente.

Si eres entusiasta de la tecnología, descubrirás que las tablets Samsung están diseñadas para adaptarse a cualquier necesidad. Entre ellas destaca la nueva Galaxy Tab S11 Ultra, la tablet más delgada y potente de la serie Galaxy, equipada con Galaxy AI, ahora mejorada con One UI 8 y nuevas capacidades multimodales que transforman la forma en que trabajas, estudias o creas.

El ecosistema Galaxy se complementa con el Galaxy Watch8, que incorpora nuevas funciones impulsadas por IA para monitorear la salud, el sueño y la actividad física. Por su parte, el portafolio de audífonos inalámbricos Galaxy Buds ofrece audio inmersivo de alta fidelidad, traducción en tiempo real, cancelación activa de ruido y conectividad fluida con todos tus dispositivos Galaxy.

Entre estos audífonos se destacan los Galaxy Buds3 Pro, que tienen un diseño nuevo para mejorar su comodidad, además de que brindan una experiencia de sonido cristalina en cualquier lugar. Incluso, sus micrófonos analizan el sonido interno y externo en tiempo real para mejorar la calidad del sonido y la cancelación activa de ruido.

Smartphones Galaxy con hasta el 40% de descuento

Durante el Buen Fin, Samsung ofrece descuentos en su línea de smartphones Galaxy. Entre los modelos destacados se encuentran Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra con potentes procesadores y cámaras de última generación. A esta serie se le suma el Galaxy S25 Edge, un smartphone con un resistente cuerpo de titanio de solo 5.8 mm de grosor.

También sobresalen los smartphones plegables Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE, que combinan productividad, estilo y la potencia del ecosistema Galaxy.

Estos modelos integran funciones de Galaxy AI que transforman la experiencia diaria, como Gemini Live, que permite obtener información en tiempo real, compartir imágenes y recibir sugerencias; Writing Assist, que ayuda a redactar con claridad; y Generative Edit, para mover, borrar o ampliar elementos de una foto con un solo toque.

Una gran opción también es la serie Galaxy A, entre los que destacan los nuevos Galaxy A56 5G y Galaxy A36 5G. Estos smartphones tienen Awesome Intelligence, un conjunto de funciones de IA que incluyen Circle to Search de Google, Best Face para que todos salgan bien en una foto grupal, y Object Eraser para eliminar elementos no deseados de las fotos.

Aprovecha las promociones del Buen Fin con Samsung y descubre cómo la inteligencia artificial está transformando la manera en que vivimos, trabajamos y disfrutamos. Visita Samsung.com/mx o las tiendas Samsung y lleva a casa la innovación que se adapta a ti.

