Este Buen Fin, Samsung convierte cada compra en una experiencia completa
Noticias proporcionadas porSamsung Mexico
15 nov, 2025, 15:00 GMT
CIUDAD DE MÉXICO, 15 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Durante el Buen Fin, aprovechar una oferta puede ser una gran decisión: es el momento ideal para renovar, elegir y adquirir productos que respondan a necesidades específicas. Sin embargo, lo que verdaderamente transforma una compra va más allá del precio, tiene que ver con cómo se recibe el producto, cómo se empieza a usar y qué tan fácil resulta conservarlo en buenas condiciones a lo largo del tiempo.
La tienda oficial online de Samsung ha diseñado toda su experiencia de compra para ofrecer exactamente eso. A través de servicios exclusivos* pensados para acompañar al cliente en cada paso, todo el proceso es más claro, más cómodo y útil.
Entre estos servicios se encuentra One Stop Service, una opción que permite recibir el nuevo producto, instalarlo y recolectar el producto anterior durante la misma visita. Esta solución está disponible para productos participantes en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Dependiendo de la ubicación y del tipo de producto, puede estar disponible sin costo adicional o con una tarifa preferencial. Puedes confirmar su disponibilidad al ingresar tu código postal durante la compra.
Además, la tienda oficial de Samsung ha desarrollado un sistema de seguimiento paso a paso, que permite conocer en todo momento el estado del pedido. Desde el celular, el cliente puede consultar quién realizará la entrega, el horario estimado y el tiempo aproximado de visita. Esta herramienta, que actualmente se encuentra en proceso de expansión, con el objetivo de estar cubriendo todas las regiones del país lo antes posible.
Y para los productos de uso frecuente, como las lavadoras, el Servicio al Cliente de Samsung ha incorporado una nueva tecnología de limpieza por ultrasonido que optimiza el cuidado del equipo sin complicaciones. Este sistema realiza una limpieza profunda desde el interior, sin necesidad de desarmar la lavadora, sin necesidad de desarmar la lavadora, lo que hace a este proceso rápido y práctico. Gracias a este proceso, se logra conservar el rendimiento de lavado en óptimas condiciones para mejorar la experiencia de lavado en tu ropa.
Estos servicios reflejan un enfoque integral en la atención al cliente. Así, comprar en la tienda oficial de Samsung no solo implica acceder a tecnología avanzada, también ofrece una experiencia pensada para brindar tranquilidad desde el primer momento.
Este Buen Fin cada decisión de compra puede ser una oportunidad para elegir mejor en todos los sentidos. La tienda oficial de Samsung acompaña esa elección con soluciones reales que se sienten desde el primer paso hasta el día a día.
*Todos estos servicios están disponibles exclusivamente al realizar la compra en Samsung.com.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823990/One_stop_con_TYC.jpg
FUENTE Samsung Mexico
Compartir este artículo