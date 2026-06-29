Aprovecha los descuentos imperdibles de Samsung para este Prime Day

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Con tantas promociones disponibles durante el Prime Day, elegir puede convertirse en todo un reto. Si estás buscando las mejores opciones de tecnología, Samsung tiene grandes descuentos de hasta 40% en dispositivos que combinan productividad, entretenimiento y bienestar.

Ya sea que busques dispositivos para trabajar, estudiar y crear contenido, o wearables y audífonos diseñados para acompañar un estilo de vida más conectado, estos son algunos de los productos Samsung más destacados de la temporada de descuentos de Amazon, con ofertas disponibles hasta el 29 de junio y hasta 24 meses sin intereses con Banamex.

Galaxy Tab: productividad y entretenimiento

Ya sea que busques una pantalla amplia para trabajar, tomar notas o disfrutar de tu contenido favorito, o una opción práctica para estudiar y mantenerte conectado, la familia Galaxy Tab ofrece alternativas para diferentes necesidades.

La Galaxy Tab S10 FE+ combina rendimiento, una pantalla amplia y herramientas impulsadas por inteligencia artificial para productividad y entretenimiento, mientras que la Galaxy Tab S10 Lite destaca por su diseño portátil, atractivo precio y funciones de IA que la convierten en una excelente opción para el día a día.

Galaxy Watch: bienestar innovador

Para quienes buscan llevar el seguimiento de su actividad física y bienestar al siguiente nivel, la familia Galaxy Watch ofrece dispositivos diseñados para distintos estilos de vida. El Galaxy Watch Ultra brilla por su resistencia y por ofrecer un seguimiento de experiencias de fitness avanzadas, como nadar en el océano o practicar ciclismo en entornos extremos.

Por su parte, el Galaxy Watch8 integra funciones avanzadas de monitoreo de salud, sueño y actividad física, además de herramientas impulsadas por IA como Running Coach, diseñada para ayudar a mejorar el rendimiento de los corredores y fomentar hábitos más saludables.

Serie Galaxy Buds4: audio de calidad

Los Galaxy Buds4 Pro y Galaxy Buds4 redefinen lo que los audífonos premium pueden ofrecer gracias a su audio Hi-Fi superior, sonido inmersivo y portabilidad para el uso diario.

Los Galaxy Buds4 Pro cuentan con un diseño de ajuste de canal que combina el mejor sonido con la máxima funcionalidad, mientras que el diseño abierto de Galaxy Buds4 ofrece una experiencia de audio cómoda y fácil de usar.

Recuerda que las promociones estarán disponibles hasta el 29 de junio en Amazon, por lo que esta puede ser una excelente oportunidad para encontrar el dispositivo Galaxy ideal con descuentos especiales y facilidades de pago.

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FUENTE Samsung Mexico