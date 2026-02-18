Adani Group invertirá 100 mil millones de dólares en centros de datos de IA impulsados por energías renovables para 2035

El conglomerado diversificado invertirá 100 mil millones de dólares para 2035 en infraestructura de centros de datos de inteligencia artificial (IA) con energía renovable.

Se espera que el anuncio catalice 150 mil millones de dólares adicionales en inversiones relacionadas y cree un ecosistema de IA proyectado en 250 mil millones de dólares.

La ampliación aumentará la capacidad del centro de datos de AdaniConnex de 2 gigavatios (GW) a 5 GW en diferentes recintos de India.

AHMEDABAD, India, 18 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El día lunes, el Grupo Adani de India dijo que invertirá 100 mil millones de dólares para 2035 para construir centros de datos con energía renovable diseñados para cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA), lo que marca uno de los mayores compromisos privados del país con la infraestructura digital.

La inversión tiene como objetivo establecer un pilar soberano de energía y computación para apoyar el ecosistema de IA en aumento de India. El grupo dijo que la iniciativa podría catalizar inversiones adicionales de 150 mil millones de dólares en servidores, plataformas de nube soberana, sistemas eléctricos avanzados e infraestructura relacionada, lo que formará un ecosistema de IA proyectado de 250 mil millones de dólares.

El plan proyecta ampliar la capacidad existente del centro de datos nacional AdaniConnex de 2 GW a 5 GW. La plataforma está diseñada para integrar la generación renovable, la resiliencia de la red y la infraestructura informática de IA de alta densidad dentro de una arquitectura unificada.

El grupo se está asociando con Google de Alphabet para desarrollar una instalación de centro de datos de IA a escala de gigavatios en Visakhapatnam, Andhra Pradesh, y está desarrollando instalaciones adicionales en Noida en la Región de la Capital Nacional de Delhi (NCR). Además, está colaborando con Microsoft en proyectos en Hyderabad y Pune en los estados de Telangana y Maharashtra, al sur y oeste de India, respectivamente. Se están llevando a cabo conversaciones con otras empresas de tecnología a nivel mundial para establecer más instalaciones de IA.

El presidente del Grupo Adani, el Sr. Gautam Adani, declaró: "Las naciones que integran la energía y la capacidad informática definirán la siguiente etapa del crecimiento tecnológico".

La red troncal de energía renovable se basará en el proyecto Khavda de 30 GW de Adani Green Energy en Gujarat, de los cuales más de 10 GW están operativos. El grupo ha comprometido por separado 55.000 millones de dólares adicionales para ampliar su cartera de energía renovable, incluidos los sistemas de almacenamiento de energía de baterías a gran escala.

Los centros de datos incorporarán refrigeración líquida avanzada, diseño de energía de alta eficiencia y capacidad dedicada para modelos de lenguaje grande de lndia e iniciativas nacionales de datos para respaldar la soberanía de los datos. Una parte de la capacidad de la unidad de procesamiento gráfico (GPU) se reservará para nuevas empresas indias de IA, instituciones de investigación e innovadores de tecnología avanzada.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2905115/Adani_Group_Logo.jpg

FUENTE Adani Group