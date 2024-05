Arabia Saudita Elegida Presidenta del Consejo Ejecutivo de ALECSO hasta 2026

JEDDAH, Arabia Saudita, 20 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Arabia Saudita ha sido elegida para presidir el Consejo Ejecutivo de la Organización de la Liga Árabe para la Educación, la Cultura y la Ciencia (ALECSO) mediante la selección de su representante y miembro del Consejo Ejecutivo, el Sr. Hani bin Moqbel Al-Moqbel, como Presidente para el mandato 2024-2026. Esta decisión se produjo después de una votación mayoritaria, con 18 países apoyando a Arabia Saudita, dos países votando por el candidato marroquí y un país absteniéndose. En consecuencia, Arabia Saudita liderará el Consejo Ejecutivo de ALECSO por tercer mandato consecutivo. Qatar fue elegido Vicepresidente, y el Reino Hachemita de Jordania fue elegido como Relator.

Esta elección siguió a la reunión del Consejo Ejecutivo que tuvo lugar después de la 27ª reunión de la Conferencia General, que concluyó el viernes (17 de mayo) en Jeddah, organizada por el Comité Nacional Saudita para la Educación, la Cultura y la Ciencia. Los miembros del Consejo expresaron su gratitud por los resultados positivos y el trabajo colaborativo logrado durante los dos mandatos anteriores de Arabia Saudita, que abarcaron dos años y diez meses.

La Conferencia General de la ALECSO también acogió con beneplácito la iniciativa de Arabia Saudita para el evento "Semana Árabe en la UNESCO", elogió la iniciativa y pidió a los países árabes que apoyen y participen en el evento. Además, la conferencia condenó la escalada del conflicto de Israel.

La Conferencia General apreció la propuesta de Arabia Saudita de formar un comité especial para desarrollar los mecanismos de la Conferencia General y aprobó la formación de dicho comité, presidido por Arabia Saudita e incluyendo a cualquier país árabe interesado. También aprobó la inclusión de un punto permanente en la agenda sobre las condiciones educativas, culturales y científicas de los países que experimentan conflictos, crisis, desastres y emergencias para el Consejo Ejecutivo y la Conferencia General.

La conferencia pidió a la ALECSO que desarrollara un plan de respuesta para las condiciones educativas, culturales y científicas basado en las solicitudes de los estados miembros afectados en situaciones de conflictos, crisis, desastres y emergencias para evaluar sus necesidades y los daños resultantes. Adicionalmente, aprobó el establecimiento de una unidad de alianzas y autofinanciamiento dentro de la estructura organizacional de ALECSO, según lo propuesto por el Consejo Ejecutivo de la organización.

