ARABIA SAUDITA INTRODUCE "PACKAGE VISA", QUE INTEGRA LA RESERVA DEL VIAJE CON UN PROCESO DE SOLICITUD DE VISADO MÁS SENCILLO

Una iniciativa totalmente digital que vincula la solicitud de visa directamente con las reservas de viaje, lo que hace que visitar Arabia Saudita sea más fácil que nunca

Diseñada para que viajar a Arabia Saudita sea más fácil y accesible

Forma parte de una iniciativa más amplia de Arabia Saudita para ofrecer un turismo basado en la experiencia

RIAD, Arabia Saudita, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Arabia Saudita anunció el lanzamiento de Package Visa (Paquete de visado), una nueva iniciativa digital diseñada para simplificar los viajes al país mediante la integración de la solicitud de visa de turista directamente en las reservas de viaje seleccionadas. El lanzamiento se está llevando a cabo en la actualidad mediante proveedores de servicios de viajes y turismo autorizados en mercados internacionales seleccionados, como paso previo a una implementación más amplia.

Saudi introduces “Package Visa”, integrating travel booking with easier visa application

La iniciativa se suma a los esfuerzos más amplios de Arabia Saudita por facilitar las visitas al país. Desde el lanzamiento de la visa electrónica de turista, Arabia Saudita ha introducido varias nuevas formas de visitar el país, incluida la visa a la llegada y la visa de tránsito para escalas. En conjunto, estas iniciativas han impulsado el rápido crecimiento del turismo en el país, y Arabia Saudita recibió a más de 29 millones de visitantes extranjeros en 2025.

Al referirse a la iniciativa, Su Excelencia Ahmed Al Khateeb, ministro de Turismo de Arabia Saudita, declaró:



"A medida que el sector turístico de Arabia Saudita continúa creciendo a un ritmo acelerado, Package Visa refleja nuestro compromiso de hacer que los viajes a Arabia Saudita sean más fluidos para los visitantes. Al integrar la emisión de visas con las reservas de viaje, simplificamos el proceso para el visitante y creamos una experiencia de viaje más integrada. Esta iniciativa también fortalece la colaboración en todo el ecosistema turístico y respalda la posición de Arabia Saudita como un destino mundial cada vez más accesible".

Para los visitantes, Package Visa simplifica el proceso entre la planificación del viaje y la experiencia en Arabia Saudita. En lugar de organizar los vuelos, el alojamiento y la visa por separado, los viajeros autorizados pueden reservar todo mediante un proceso de viaje integrado, con la opción de agregar eventos, actividades y experiencias turísticas. El resultado es un viaje más simple y conectado, desde la reserva hasta la llegada.

Para los proveedores de servicios de viajes y turismo autorizados, la iniciativa crea una oportunidad para ofrecer paquetes de viaje más atractivos, agilizar la experiencia del viajero y fomentar estadías más largas y experiencias de viaje más enriquecedoras.

Para garantizar una experiencia de viaje fluida y confiable, Package Visa solo está disponible mediante proveedores de servicios de viajes y turismo autorizados que cumplen con estándares de servicio claros y ofrecen atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

A medida que Arabia Saudita continúa desarrollando su sector turístico, Package Visa marca otro paso para hacer que los viajes sean más fáciles, más conectados y más fluidos para los visitantes que descubren el país.

Para obtener más información: visitsaudi.com/PackageVisa

Acerca de la Autoridad de Turismo de Arabia Saudita (STA): la Autoridad de Turismo de Arabia Saudita (STA), creada en junio de 2020, es responsable de promocionar los destinos turísticos de Arabia Saudita en todo el mundo y de desarrollar la oferta del destino mediante programas, paquetes y apoyo empresarial. Su mandato incluye el desarrollo de los activos y destinos únicos del país, la organización y participación en eventos del sector y la promoción de la marca de Arabia Saudita como destino, tanto a nivel local como en el extranjero. La STA cuenta con 16 oficinas de representación en todo el mundo, que prestan servicio a 38 países. Para obtener más información, visite www.VisitSaudi.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3004392/Saudi_Package_Visa.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/3004394/Saudi_Tourism_Authority_Logo.jpg

FUENTE The Saudi Tourism Authority