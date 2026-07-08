SAUDI PERKENALKAN "PACKAGE VISA", INTEGRASIKAN PEMESANAN PERJALANAN DENGAN KEMUDAHAN PROSES PERMOHONAN VISA

Inisiatif ini adalah kelanjutan dari upaya Arab Saudi yang lebih luas untuk mempermudah kunjungan ke negara tersebut. Sejak meluncurkan e-Visa wisata, Arab Saudi memperkenalkan beberapa cara baru untuk berkunjung, termasuk visa kedatangan dan Stopover Transit Visa. Semua inisiatif ini telah mendukung pertumbuhan pariwisata negara yang pesat, dan Arab Saudi dikunjungi oleh lebih dari 29 juta turis mancanegara pada tahun 2025.

Mengenai inisiatif tersebut, Yang Mulia Ahmed Al Khateeb, Menteri Pariwisata Arab Saudi, mengatakan:

"Seiring pesatnya pertumbuhan pariwisata Arab Saudi, Package Visa mencerminkan komitmen kami untuk lebih memperlancar perjalanan ke Arab Saudi bagi wisatawan. Dengan mengintegrasikan penerbitan visa ke dalam proses pemesanan perjalanan, kami mempermudah perjalanan pengunjung sekaligus menghadirkan pengalaman bepergian yang lebih terpadu. Inisiatif ini juga memperkuat kerja sama ekosistem pariwisata dan mendukung posisi Arab Saudi sebagai destinasi global yang semakin mudah dijangkau.

Bagi pengunjung, Package Visa merupakan proses lebih ringkas mulai dari merencanakan perjalanan hingga menikmati pengalaman di Arab Saudi. Daripada mengatur penerbangan, akomodasi, dan visa secara terpisah, wisatawan yang memenuhi syarat dapat memesan semuanya melalui satu proses perjalanan terpadu dan bisa memilih menambahkan acara, aktivitas, dan pengalaman wisata. Hasilnya adalah perjalanan yang lebih sederhana dan lebih terpadu, mulai dari pemesanan hingga kedatangan.

Bagi penyedia jasa perjalanan dan pariwisata yang memenuhi syarat, inisiatif ini memberikan peluang menawarkan paket perjalanan yang lebih menarik, mempermudah perjalanan wisatawan, mendorong kunjungan lebih lama dan pengalaman wisata yang lebih beragam.

Untuk memastikan pengalaman perjalanan yang lancar dan terpercaya, Package Visa hanya tersedia melalui penyedia jasa perjalanan dan pariwisata yang telah memenuhi syarat dan standar layanan yang jelas serta menyediakan layanan dukungan pelanggan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.

Seiring terus berkembangnya sektor pariwisata di Arab Saudi, Package Visa adalah langkah baru untuk menghadirkan pengalaman kunjungan yang lebih mudah, lebih terpadu, dan lebih praktis bagi wisatawan.

Untuk informasi selengkapnya: visitsaudi.com/PackageVisa

Tentang Saudi Tourism Authority (STA): Saudi Tourism Authority (STA) diluncurkan pada bulan Juni 2020 dan bertanggung jawab memasarkan destinasi wisata Arab Saudi ke seluruh dunia serta menciptakan berbagai penawaran destinasi melalui program, paket, dan dukungan bagi pelaku usaha. Tugas STA adalah mengembangkan aset dan destinasi unggulan di Arab Saudi, menyelenggarakan serta berpartisipasi dii berbagai acara industri, dan mempromosikan merek destinasi Arab Saudi di dalam maupun luar negeri. STA mengoperasikan 16 kantor perwakilan di 38 negara. Untuk informasi lebih lanjut, harap kunjungi www.VisitSaudi.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3004392/Saudi_Package_Visa.jpg

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SOURCE The Saudi Tourism Authority