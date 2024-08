ARCHIPELAGO INTERNATIONAL Y NOVAL PROPERTIES SE ASOCIAN PARA EXCLUSIVA GESTIÓN HOTELERA DE SEIS PROYECTOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

PUNTA CANA, República Dominicana, 1 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Como parte de un movimiento sin precedentes en el sector inmobiliario turístico del Caribe, Archipelago International, el grupo de gestión hotelera privado más grande del Sudeste Asiático, se une a Noval Properties, un destacado desarrollador inmobiliario en la República Dominicana. Esta alianza estratégica, formada en noviembre de 2023, se enorgullece de anunciar la firma de seis acuerdos de gestión integrales que verán la introducción de las reconocidas marcas de Archipelago y soluciones innovadoras de gestión de propiedades en los florecientes mercados de hospitalidad y bienes raíces de la República Dominicana.

Esta colaboración está destinada a revolucionar el paisaje de la hospitalidad en Punta Cana, con proyectos que incluyen en Bávaro: Reserva Real by Harper, con 187 unidades. En la marina de Cap Cana Harbor Bay by Aston con 186 unidades y Juanillo Hills by Aston próximo a playa Juanillo con 60 unidades | En Cana Bay Poseidonia By Aston con 1,319 unidades, Coral Cove by Aston con 72 unidades y Riviera Bay by Aston con 110 unidades

José Luis Leonardo, Vicepresidente de Archipelago International para las Américas, enfatiza una integración sin fisuras de sus sistemas operativos y de tecnología para los propietarios, asegurando una experiencia inigualable del cliente, desde la reserva hasta el checkout. Las capacidades de distribución global, conectividad y gestión de ingresos de Archipelago beneficiarán significativamente a cada propietario de estas innovadoras propuestas inmobiliarias de Noval Properties.

Gerard Byrne, Director Gerente de Archipelago International, expresó "el honor que representa para su empresa, asociarse con Noval Properties en proyectos tan ambiciosos, destacando la sinergia y visión compartida entre las dos compañías en redefinir los estándares de hospitalidad. El rápido crecimiento de Archipelago International en las Américas, impulsado por su enfoque único hacia soluciones de hospitalidad, los convierte en referentes en la industria global."

Cesar Latrilla, CEO de Noval Properties, reflexiona sobre el legado de 20 años de la compañía en la República Dominicana, señalando su impacto significativo en el bienestar económico, turístico y social de la región. Noval Properties es reconocida por entregar experiencias memorables y contribuir al desarrollo de la República Dominicana como un destino principal de turismo y bienes raíces.

Acerca de Archipelago International

Archipelago International es el grupo de gestión hotelera privado más grande del Sudeste Asiático, con un portafolio que supera las 45,000 habitaciones en más de 200 ubicaciones a nivel mundial. Con una presencia creciente en las Américas, el grupo ofrece soluciones avanzadas de hospitalidad y tecnología a través de sus 11 marcas galardonadas, atendiendo a una gama de segmentos de mercado.

Acerca de Noval Properties

Noval Properties se erige como un desarrollador inmobiliario líder en la República Dominicana, reconocido por su excelencia en diseño, desarrollo y gestión de activos residenciales, comerciales y de hospitalidad de primer nivel. Las ubicaciones estratégicas en los mejores destinos, la han establecido como un factor clave en el mercado inmobiliario del Caribe.

Para más información, por favor visite [Noval Properties](https://novalproperties.com) / @novalpropertiesrd

