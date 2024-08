REPUBLIK DOMINIKA SIAP MENYAMBUT ENAM PROPERTI BARU DI BAWAH ARCHIPELAGO INTERNATIONAL DAN NOVAL PROPERTIES

Kolaborasi ini akan merevolusi lanskap perhotelan di Punta Cana dengan beberapa proyek unggulan, termasuk Reserva Real by Harper di Bavaro yang memiliki 187 unit; Harbor Bay by Aston di Cap Cana Marina dengan 186 unit; Juanillo Hills by Aston di dekat Pantai Juanillo dengan 60 unit; Poseidonia by Aston di Cana Bay dengan 1.319 unit; Coral Cove by Aston dengan 72 unit; dan Riviera Bay by Aston dengan 110 unit.

"Sebagai grup manajemen hotel swasta terbesar di Asia Tenggara, kami memiliki pengalaman luas dalam membangun merek, mengoperasikan, dan mengkomersialkan proyek-proyek seperti yang telah kami tandatangani hari ini. Selain itu, dengan menggunakan sistem operasi dan teknologi milik kami, kami memastikan perjalanan pelanggan berjalan mulus dari pemesanan hingga check-out, serta memastikan semua properti kami mendapatkan manfaat dari jaringan distribusi global, konektivitas, dan revenue management kami," kata José Luis Leonardo, Wakil Presiden Amerika, Archipelago International.

Gerard Byrne, Managing Director Archipelago International, menambahkan, "Kami merasa terhormat bisa bermitra dengan tim yang luar biasa di Noval Properties untuk proyek-proyek yang terus berkembang dan ambisius ini. Kemitraan ini merupakan bukti dari sinergi antara perusahaan kami dan visi bersama dalam mendefinisikan ulang standar perhotelan. Noval Properties, dengan rekam jejak yang luar biasa, dengan cepat memahami manfaat dari kemitraan ini, menyoroti kekuatan kolaborasi yang inovatif. Archipelago International saat ini mengalami pertumbuhan pesat di wilayah Amerika, khususnya di Republik Dominika dan Meksiko, berkat pendekatan unik kami dalam menyediakan solusi branding dan operasional inovatif untuk aset perhotelan. Dengan pendekatan pelayanan khas Asia kami yang terkenal, solusi teknologi terdepan, dan fleksibilitas sebagai perusahaan independen menjadi keunggulan kami dari kompetitor dalam industri yang sama."

Cesar Latrilla, CEO Noval Properties, telah memiliki pengalaman selama 20 tahun di Republik Dominika, yang akan memberikan dampak yang signifikan pada kesejahteraan ekonomi, pariwisata, dan sosial wilayah tersebut. Noval Properties sudah dikenal dengan pengalaman dan kontribusinya terhadap perkembangan Republik Dominika sebagai destinasi utama pariwisata dan real estate.

Archipelago International adalah grup manajemen hotel swasta terbesar di Asia Tenggara, dengan portofolio lebih dari 45.000 kamar di lebih dari 200 lokasi di seluruh dunia. Dengan kehadiran yang terus berkembang di wilayah Amerika, grup ini menawarkan solusi perhotelan dan teknologi modern melalui 11 merek pemenang penghargaan, melayani berbagai segmen pasar.

Noval Properties adalah pengembang real estate terkemuka di Republik Dominika, dikenal karena keunggulannya dalam desain, pengembangan, dan manajemen aset residensial, komersial, dan perhotelan. Lokasi strategis di destinasi utama menjadikannya pemain kunci di pasar real estate Karibia.

