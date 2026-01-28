Archipiélago y Tonino Lamborghini anuncian una asociación de hoteles y residencias de marca en FITUR 2026
El grupo internacional de gestión hotelera Archipelago y la reconocida marca italiana de estilo de vida de lujo Tonino Lamborghini anuncian una asociación operativa para hoteles y residencias de marca en República Dominicana, México, Indonesia y Filipinas. El primer proyecto anunciado bajo esta asociación estratégica será en Cap Cana, República Dominicana.
MADRID, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En un movimiento estratégico innovador para ambas compañías, Archipelago y su marca de hoteles de estilo de vida de lujo Huxley se han asociado con la reconocida marca de lujo italiana Tonino Lamborghini para la operación de hoteles y residencias de marca de lujo. Bajo esta asociación, Archipelago ha sido designado como socio operativo exclusivo para los hoteles y residencias de lujo de Tonino Lamborghini en la República Dominicana, con una mayor expansión prevista en otras regiones: México, Indonesia y Filipinas. Los hoteles de lujo Tonino Lamborghini desarrollados bajo esta colaboración se operarán bajo un nuevo concepto de marca hotelera Tonino Lamborghini Hotels by Huxley, con operaciones extendidas a Tonino Lamborghini Residences en todos los proyectos de marca relacionados de la asociación.
Esto marca un paso importante en la expansión global de la cartera de hospitalidad de Tonino Lamborghini, junto con uno de los operadores de hospitalidad más establecidos y respetados de la región. La asociación refleja una visión compartida y un compromiso con la excelencia para ofrecer experiencias de lujo refinadas inspiradas en el estilo de vida italiano.
"Esta es una alianza verdaderamente innovadora que combina las capacidades operativas y tecnológicas de Archipelago, a través de su marca de lujo Huxley, y el estilo inconfundible, el espíritu sin compromisos y las capacidades de diseño únicas de la marca de estilo de vida de lujo Tonino Lamborghini. Hemos recibido una respuesta fantástica de nuestros socios de desarrollo para este concepto, con el número de proyectos en trámite superando nuestras expectativas iniciales " comentó Gerard Byrne, Director General de Archipiélago.
La asociación ha firmado cuatro proyectos hasta la fecha en la República Dominicana y México, el primero de los cuales, Tonino Lamborghini Residences Cap Cana y Tonino Lamborghini Hotels by Huxley Cap Cana, se anunció hoy en la feria internacional de turismo, FITUR, en Madrid, España . El proyecto está siendo desarrollado por Duna Development Group, con sede en República Dominicana.
"Esta asociación representa un hito importante en el crecimiento internacional de mi marca, que refleja nuestro compromiso con la excelencia y la colaboración con socios que comparten nuestros mismos valores y una visión a largo plazo. En conjunto, esta colaboración impulsará un proyecto innovador de hospitalidad y residencial, fortaleciendo mi presencia de marca en mercados internacionales clave como República Dominicana, México, Indonesia y Filipinas" comentó el Dr. Tonino Lamborghini, fundador de Tonino Lamborghini S.p.a.
Acerca de Archipelago
Archipelago es el mayor grupo de gestión hotelera de propiedad privada del Sudeste Asiático, que supervisa más de 45.000 habitaciones en más de 300 propiedades en el Sudeste Asiático, América Latina, el Caribe, Oriente Medio y Oceanía. Con una cartera de 13 marcas galardonadas, incluidas Aston, Alana, Huxley y Harper, Archipelago proporciona marcos de hospitalidad de alto rendimiento diseñados para una rápida escalabilidad y excelencia operativa. Al aprovechar la tecnología patentada y un modelo de negocio ágil e independiente, Archipelago ofrece soluciones de gestión eficientes y de clase mundial adaptadas al crecimiento global y a las ambiciones regionales de hospitalidad.
Acerca de Tonino Lamborghini Group
Desde 1981, la marca Tonino Lamborghini se ha destacado por su diseño innovador y lujo exclusivo. Con una gama de productos que abarca relojes, gafas, accesorios de moda, hospitalidad, bienes raíces, vida total, bebidas de lujo y carritos de golf eléctricos, la marca encarna la elegancia y la sofisticación italianas.
