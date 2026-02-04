Astreya adquiere Reliant Information Services para ampliar las capacidades de TI de la industria regulada

La adquisición fortalece la entrega preparada para el cumplimiento normativo, expande la presencia en el sector empresarial y profundiza el soporte para operaciones de misión crítica.

SAN JOSE, California, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Astreya, un proveedor líder mundial de soluciones y servicios gestionados de TI que prioriza la inteligencia artificial, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Reliant Information Services, LLC de Reliant Group. La transacción marca la primera adquisición comercial de Astreya y representa un hito importante en la estrategia de crecimiento a largo plazo de la empresa centrada en proporcionar los mejores servicios de TI gestionados de su clase para clientes empresariales a escala, ofreciendo un excelente retorno de la inversión.

Durante más de una década, Reliant Information Services (RIS) se ha desempeñado como socio de TI de confianza para las empresas de Fortune 500, brindando servicios de TI gestionados escalables y experiencia técnica gestionada para operaciones de misión crítica. La empresa aporta una amplia experiencia en el soporte de entornos de TI complejos y de alta disponibilidad en mercados clave del oeste de Estados Unidos, incluidos clientes empresariales con estrictos requisitos operativos, de seguridad y de cumplimiento normativo.

La adquisición amplía la presencia de Astreya en la industria aérea y fortalece su posición en la prestación de servicios de TI gestionados a las partes interesadas de los clientes, donde la resiliencia operativa, el cumplimiento normativo y la fiabilidad del servicio son esenciales. Juntos, la organización combinada ofrecerá a los clientes una cobertura geográfica más amplia, la que incluye el noroeste del Pacífico y el suroeste de Estados Unidos, una experiencia de dominio más profunda y capacidades de prestación de servicios ampliadas para admitir entornos tecnológicos cada vez más complejos.

"Esta adquisición representa un importante avance para Astreya", dijo Romil Bahl, director ejecutivo de Astreya. "Como nuestra primera adquisición de negocios, refleja nuestro enfoque en un crecimiento reflexivo y estratégico. Reliant aporta experiencia en entornos regulados y de misión crítica, junto con una cultura centrada en el cliente que se alinea estrechamente con la nuestra. Es importante destacar que encajan perfectamente en nuestra estructura de prácticas 3x3 y en las ofertas de servicios gestionados que prioriza la inteligencia artificial. Su relación empresarial de larga data con un importante operador de aerolíneas y su presencia en el noroeste del Pacífico fortalecen aún más nuestra capacidad para apoyar a nuestros clientes. Sumado a la presencia de Astreya en todo el mundo, nuestra compañía combinada está en condiciones de servir a los clientes de las aerolíneas en todo el mundo".

Como parte de la transacción, el equipo de liderazgo de Reliant IS, dirigido por Jesse Perbix, presidente de Reliant Information Services, se unirá a Astreya. Perbix se desempeñará como gerente general de RIS, asegurando la continuidad para clientes, socios y empleados.

"Astreya se destacó como la opción estratégica y cultural adecuada para la siguiente fase de nuestro crecimiento", dijo Scott Nguyen, director ejecutivo de Reliant Group. "Después de construir la empresa desde cero y llevarla hasta tener más de 100 empleados, fue fundamental encontrar un socio que valore a nuestra gente, a nuestros clientes y a nuestro enfoque de prestación de servicios. Esta combinación posiciona bien el negocio para el crecimiento continuo y el éxito a largo plazo, y me entusiasma trabajar como asesor de Reliant IS en el futuro a medida que escala nuevos picos como parte de Astreya".

De cara al futuro, Astreya continuará buscando inversiones estratégicas que fortalezcan el conocimiento de la industria, amplíen su presencia global y aceleren la innovación, sin dejar de centrarse en ofrecer un valor medible, resiliencia operativa y una asociación de confianza para sus clientes.

Acerca de Astreya

Astreya es un proveedor global de servicios gestionados de TI que impulsa a las empresas mediante el diseño, la implementación y la gestión de entornos tecnológicos complejos. Ofrecemos soluciones integrales en la nube híbrida, los centros de datos, la infraestructura de red y el lugar de trabajo digital. La automatización inteligente y la IA se ejecutan en todo lo que creamos para impulsar la eficiencia, acelerar la prestación de servicios y eliminar las barreras al crecimiento para nuestros clientes.

Obtenga más información en www.astreya.com y siga a Astreya en LinkedIn .

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2875473/Astreya_Reliant_Dual_Logo.jpg

FUENTE Astreya