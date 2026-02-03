Astreya acquiert Reliant Information Services pour développer ses capacités informatiques dans les secteurs réglementés

L'acquisition renforce la mise en conformité, élargit l'empreinte de l'entreprise et renforce le soutien aux opérations critiques.

SAN JOSE, Californie, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- Astreya, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services et de solutions informatiques gérés et basés sur l'IA, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord définitif pour acheter Reliant Information Services, LLC à Reliant Group. Cette transaction marque la première acquisition d'Astreya et représente une étape importante dans la stratégie de croissance à long terme de la société, centrée sur la fourniture de services informatiques gérés de haut niveau à l'échelle des entreprises clientes, avec un excellent retour sur investissement.

Depuis plus de dix ans, Reliant Information Services (RIS) est le partenaire informatique préféré des entreprises du Fortune 500. RIS fournit des services informatiques gérés et évolutifs, ainsi qu'une expertise technique gérée pour les opérations critiques. La société apporte une expérience approfondie dans la prise en charge d'environnements informatiques complexes et à haute disponibilité dans les principaux marchés de l'ouest des États-Unis, notamment auprès d'entreprises ayant des exigences strictes en matière d'opérations, de sécurité et de conformité.

L'acquisition élargit la présence d'Astreya dans le secteur du transport aérien et renforce sa position dans la fourniture de services informatiques gérés aux parties prenantes clientes où la résilience opérationnelle, la conformité réglementaire et la fiabilité des services sont critiques. L'organisation combinée offrira à ses clients une couverture géographique plus large, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest des États-Unis ainsi que des expertises spécifiques plus approfondies et des capacités de prestation de services élargies pour soutenir des environnements technologiques de plus en plus complexes.

« Cette acquisition est une étape importante pour Astreya », a déclaré Romil Bahl, PDG d'Astreya. « Il s'agit de notre première acquisition d'entreprise et elle reflète notre volonté de croissance réfléchie et stratégique. Reliant apporte son expertise dans les environnements réglementés et critiques, ainsi qu'une culture privilégiant le client étroitement alignée sur la nôtre. Il est important de noter que cette entreprise s'intègre parfaitement dans notre structure 3x3 de pratiques et d'offres de services gérés basés sur l'IA. Sa relation de longue date avec une grande compagnie aérienne et sa présence dans le nord-ouest américain renforcent encore notre capacité à soutenir nos clients. Si l'on ajoute à cela la présence d'Astreya dans le monde entier, notre société combinée est en mesure de servir les clients des compagnies aériennes dans le monde entier. »

Dans le cadre de la transaction, l'équipe de direction de Reliant IS, dirigée par Jesse Perbix, président de Reliant Information Services, rejoindra Astreya. M. Perbix occupera le poste de directeur général de RIS et assurera la continuité pour les clients, les partenaires et les employés.

« Astreya s'est imposée comme le partenaire stratégique et culturel idéal pour la prochaine phase de notre croissance », a déclaré Scott Nguyen, PDG de Reliant Group. « Après avoir développé l'entreprise de A à Z jusqu'à plus de 100 employés, il était essentiel de trouver un partenaire qui valorise notre personnel, nos clients et notre approche de la prestation de services. Cette combinaison positionne bien l'entreprise pour une croissance continue et un succès à long terme, et je suis ravi de servir de conseiller à Reliant IS à l'avenir, alors que la société va atteindre de nouveaux sommets avec Astreya. »

À l'avenir, Astreya poursuivra ses investissements stratégiques afin de renforcer son expertise industrielle, d'étendre sa présence mondiale et d'accélérer l'innovation, tout en restant concentrée sur la fourniture d'une valeur mesurable, d'une résilience opérationnelle et d'un partenariat de confiance pour ses clients.

À propos d'Astreya

Astreya est un fournisseur mondial de services informatiques gérés qui aide les entreprises à concevoir, déployer et gérer des environnements technologiques complexes. Nous fournissons des solutions de bout en bout dans les domaines du cloud hybride, des centres de données, de l'infrastructure de réseau et de l'espace de travail numérique. L'automatisation intelligente et l'IA sont au cœur de tout ce que nous construisons pour favoriser l'efficacité, accélérer la prestation de services et éliminer les obstacles à la croissance pour nos clients.

Pour en savoir plus, consultez le site www.astreya.com et suivez Astreya sur LinkedIn .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2875473/Astreya_Reliant_Dual_Logo.jpg