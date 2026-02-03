Astreya neemt Reliant Information Services over om de IT-capaciteiten van de gereguleerde branche uit te breiden

De overname versterkt de compliangerichte levering, vergroot de aanwezigheid van de onderneming en verdiept de ondersteuning voor bedrijfskritische activiteiten.

SAN JOSE, Californië, 4 februari 2026 /PRNewswire/ -- Astreya, een toonaangevende wereldwijde aanbieder van IT-beheerde diensten en oplossingen met een AI-first aanpak, heeft vandaag aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten om Reliant Information Services, LLC over te nemen van de Reliant Group. De transactie is Astreya's eerste zakelijke overname en vormt een belangrijke mijlpaal in de langetermijngroeistrategie van het bedrijf, gericht op het leveren van de allerbeste beheerde IT-diensten voor zakelijke klanten op grote schaal, met een uitstekende ROI.

Reliant Information Services (RIS) is al meer dan tien jaar een betrouwbare IT-partner voor Fortune 500-ondernemingen en levert schaalbare beheerde IT-diensten en beheerde technische expertise voor bedrijfskritische activiteiten. Het bedrijf heeft veel ervaring met het ondersteunen van complexe IT-omgevingen met hoge beschikbaarheid op belangrijke markten in het westen van de Verenigde Staten, waaronder zakelijke klanten met strenge operationele, beveiligings- en nalevingsvereisten.

De overname breidt Astreya's aanwezigheid in de luchtvaartindustrie uit en versterkt zijn positie bij het leveren van beheerde IT-diensten aan belanghebbenden waar operationele veerkracht, naleving van regelgeving en betrouwbare diensten essentieel zijn. Samen zal de gecombineerde organisatie klanten een bredere geografische dekking bieden, inclusief in het noord- en zuidwesten van de Verenigde Staten, diepere domeinexpertise en uitgebreide serviceleveringsmogelijkheden om steeds complexere technologische omgevingen te ondersteunen.

"Deze overname is een belangrijke stap voorwaarts voor Astreya", aldus Romil Bahl, CEO van Astreya. "Als onze eerste zakelijke overname weerspiegelt ze onze focus op doordachte, strategische groei. Reliant brengt expertise in gereguleerde, missiekritische omgevingen, samen met een uiterst klantgerichte cultuur die nauw aansluit op de onze. Belangrijk is dat ze precies passen in onze 3x3-structuur van praktijken en op AI gerichte beheerde diensten. Hun langdurige zakelijke relatie met een grote luchtvaartmaatschappij en hun aanwezigheid in het noordwesten van de Stille Oceaan versterken ons vermogen om onze klanten te ondersteunen. Combineer dit met Astreya's aanwezigheid over de hele wereld en ons gecombineerde bedrijf is in staat om klanten van luchtvaartmaatschappijen wereldwijd te bedienen."

Als onderdeel van de transactie zal het Reliant IS-leiderschapsteam, onder leiding van Jesse Perbix, President van Reliant Information Services, zich bij Astreya aansluiten. De heer Perbix zal dienstdoen als algemeen directeur van RIS en continuïteit garanderen voor klanten, partners en werknemers.

"Astreya onderscheidde zich als de juiste strategische en culturele partner voor de volgende groeifase van ons bedrijf,", aldus Scott Nguyen, CEO van Reliant Group. "Na het van de grond af opbouwen van een bedrijf met meer dan honderd werknemers, was het van cruciaal belang om een partner te vinden die onze mensen, onze klanten en onze benadering van dienstverlening waardeert. Deze combinatie positioneert het bedrijf goed voor voortdurende groei en succes op lange termijn, en ik ben verheugd om als adviseur te dienen voor Reliant IS in de toekomst, terwijl ze nieuwe pieken scheren als onderdeel van Astreya."

In de toekomst zal Astreya strategische investeringen blijven doen die de expertise in de branche versterken, zijn wereldwijde aanwezigheid uitbreiden en innovatie versnellen, terwijl het zich blijft richten op het leveren van meetbare waarde, operationele veerkracht en betrouwbare partnerschappen voor zijn klanten.

Over Astreya

Astreya is een wereldwijde IT Managed Services-provider die ondernemingen in staat stelt om complexe technologische omgevingen te ontwerpen, gebruiken en beheren. We leveren end-to-end oplossingen voor hybride clouds, datacenters, netwerkinfrastructuur en de digitale werkplek. Intelligente automatisering en AI lopen door alles wat we bouwen om efficiëntie te stimuleren, de dienstverlening te versnellen en barrières voor groei voor onze klanten weg te nemen.

