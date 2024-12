Astronergy obtuvo la calificación de oro del grupo EcoVadis, el 5 % más prestigioso del mundo

HANGZHOU, China, 9 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Astronergy, nombre completo en Chint New Energy Technology Co., Ltd., recibió una medalla de oro a nivel de grupo de EcoVadis. Este galardón posiciona a la empresa en el 5 % entre las mejores empresas evaluadas a nivel mundial en medio ambiente, trabajo y derechos humanos, ética y adquisición sostenible, que son los cuatro temas centrales de la evaluación de EcoVadis, entre los que se destacan las acciones en medio ambiente, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) líderes de la empresa en la industria fotovoltaica.

EcoVadis es un reconocido proveedor de calificaciones universales en sostenibilidad, en el que participan más de 75.000 empresas de más de 200 sectores, que se comprometen a garantizar un abastecimiento responsable en toda la cadena de suministro. Al tratarse de la evaluación más exhaustiva y profunda, las evaluaciones a nivel de GRUPO de EcoVadis abarcan todas las filiales nacionales y extranjeras de una empresa.

Astronergy es la primera empresa del sector fotovoltaico en obtener la calificación de oro de EcoVadis a nivel de grupo en 2024, y su funcionamiento diario cumple prácticamente la estrategia de sostenibilidad que publicó en 2023. Como nueva empresa energética, Astroenergy asume su responsabilidad con el medio ambiente, al poner en práctica su misión de crear un mundo sostenible con cero emisiones netas de carbono mediante la energía solar e insta a que más gente se una por un mundo más ecológico.

