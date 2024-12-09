更高含金量：正泰新能榮獲EcoVadis集團層級金牌

EcoVadis評估的範圍分為集團級別（group）、實體級別（entity）、場所級別（site）三個層級，其中集團級別（group）的評估將計算其所有國內和國外的子公司，含金量更高。此外，在Ecovadis全球排名前35%的獲牌公司中，正泰新能獲得的Gold （金牌），僅授予給排名全球前5%的企業，即綜合評分要超越95%的企業。

「榮獲EcoVadis金牌認證進一步肯定了正泰新能在全價值鏈可持續發展中的卓越實踐和績效表現。」正泰新能常務副總裁、首席可持續發展官黃海燕表示，「我們將始終致力於在公司運營的各個方面推進可持續發展，也將不斷為光伏行業可持續未來帶來持久而積極的影響。」

作為國內最早進入光伏領域的民營企業之一，正泰新能致力於成為全球最具競爭力的光伏組件供應商，並將ESG理念融入公司戰略和運營的方方面面。2023年，正泰新能發佈可持續發展戰略，公佈了以2028年、2035年為時間節點的可持續發展路線圖，並借此向全社會公佈了自身的「雙碳」 目標和行動計劃，承諾在2050年實現企業全價值鏈碳中和。

此外，基於對全球綠色低碳轉型的深刻洞察，正泰新能宣佈承諾加入科學碳目標倡議Science Based Targets initiative（SBTi），還率先加入聯合國全球契約組織「加速前進（Forward Faster）」 倡議，正泰新能旗下鹽城基地、酒泉基地接連完成零碳工廠認證。

面向未來，正泰新能將為客戶提供更加優質的綠色能源產品和服務，為社會創造更大的價值。

SOURCE 正泰新能