Astronergy obtuvo la calificación de oro del grupo EcoVadis, de mayor valor

-Astronergy, que se encuentra entre el 5 % de las mejores empresas del mundo, obtuvo la calificación de oro del grupo EcoVadis, de mayor valor

HANGZHOU, China, 9 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Astronergy, nombre completo Chint New Energy Technology Co., Ltd., ha recibido una medalla de oro a nivel de grupo de EcoVadis, lo que la sitúa entre el 5 % de las mejores empresas evaluadas a nivel mundial en Medioambiente, Trabajo y derechos humanos, Ética y Compras sostenibles, que son los cuatro temas centrales de la evaluación de EcoVadis, destacando las principales acciones ESG de la empresa en la industria fotovoltaica.

EcoVadis es un reconocido proveedor de calificaciones de sostenibilidad universales, con más de 75.000 empresas de más de 200 industrias que participan y se comprometen a garantizar el abastecimiento responsable en toda la cadena de suministro. Como la evaluación más completa y profunda, las evaluaciones de nivel de GRUPO de EcoVadis cubren todas las filiales nacionales y extranjeras de una empresa.

Como primera empresa del sector fotovoltaico en recibir la calificación de oro de EcoVadis a nivel de grupo en 2024, el funcionamiento diario de Astronergy cumple prácticamente con la estrategia de sostenibilidad que publicó en 2023. Como nueva empresa energética, asume su responsabilidad medioambiental, implementando su misión de crear un mundo sostenible y con cero emisiones netas de carbono con energía solar y haciendo un llamamiento a más personas para que se unan en pos de un mundo más verde.

